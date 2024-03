A vasárnapi bajnoki találkozókon Somogysárdon és Öreglakon is gyakran adtak munkát a derék hálóőröknek. A sereghajtó Segesd már 3–2-re vezetett Sárdon, de az uoló 10 percben a hazaiak meg tudták fordítani a mérkőzést. Öreglakon is hét gól született, ám mint a hetet a vendég Marcali szerezte. A Tab is otthon bukott; a vendég Balatoni Vasas háromszor is beköszönt a kapujukba.

A 21. forduló vasárnapi eredményei

Somogysárd–Segesd 4–3 (2–1)

Somogysárd. Vezette: Cservölgyi Sz.

Somogysárd: Szilágyi B. – Márton Cs., Baranyai D., E. Ato, Szalai N., Kulcsár K., Nagy A., Herzsenyák Á., Kreizer Zs., Nagy Z., Palkovics T. Edző: Weimann Gábor.

Segesd: Horváth D. – Dein A., Kuti R., Kuti I., Ruppert B., Ámon B., Csatlós D., Vers B., Földesi G., Prokli G., Keresztény G. Edző: Nagy Attila.

A gólszerzők: E. Ato 2 (egyet 11-esből), Herzsenyák Á., Márton Cs., illetve László B., Kuti R., Ruppert B. (11-esből).

Tab–Balatoni Vasas 0–3 (0–2)

Tab. Vezette: Takács M.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Naász B., Réder F. (Teplán L. 47.), Németh D., Tábori B., Magas V. (Bódis B. 71.), Vida A., Pretz G., Tábori T., Kecskés B. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Balatoni Vasas: Kandó Zs. – Y. Yondo, Nagy L., Marsó D., Beke A., Horváth F., Magyar M., Polgár B., Hutvágner Sz., Alt Á., Pálfi Zs. (Lukács B. 75.). Edző: Vida András.

Gólszerzők: Nagy L. 2 (18. és 66.), Beke A. (29.).



Öreglak–Marcali 0–7 (0–3)

Öreglak. Vezette: Tóth B.

Öreglak: Bene D. – Virágh K., Szanyi S., Virág M., Tóth D., Varga K., Hilcz J., Niklai D., Kovács T., Virágh D., Niklai B. Edző: Kovács Károly.

Marcali: Képíró K. – Klotz Á., Péterfi Á., Czobor D., Balogh L., Szántó Zs., Kollár M., Bradics T., Mészáros D., Kiss D., Szabó D. Edző: Virág Krisztián.

Gólszerzők: Balogh L. 3, Mészáros D. 2, Klotz Á., Varga B.

Kiállítva: Hilcz J. (Öreglak) a 64. percben.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali) 21 gól; 2. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 20 gól; 3–5. (holtversenyben) Vukan Nikolics (Nagyatád), Laczkó Dávid József (Toponár) és Decsi Richárd (Toponár) 15 gól; 6–7. Balogh László (Marcali) és Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) 14 gól; 8–10. (holtversenyben) Németh János Attila (Balatonlelle), Kelemen Kevin (Balatonlelle) és Simon Róbert (Kadarkút) 13 gól; 11–14. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Ivusza Gábor (Toponár), Palkovics Tamás (Somogysárd) és Boros Tamás (Csurgó) 12 gól; 15–19. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Márton András (Nagybajom), Kollega Krisztián (Juta), Kálazi Tamás Bálint (Balatoni Vasas) és Tompa István (Barcs) 11 gól; 20. Pető Tamás (Toponár) 10 gól.



ÍGY FOLYTATJÁK

A 22. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Nagybajom–Balatonlelle; Balatoni Vasas–Barcs; Marcali–Csurgó; Kadarkút–Öreglak; Kaposfüred–Nagyatád.

VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Balatonkeresztúr–Toponár; Segesd–Tab; Juta–Somogysárd.

Az ifjúsági mérkőzéseket a nagyok előtt két órával játsszák.

A bajnokság állása:

1. Nagyatád 21 18 2 1 76–15 56

2. Balatonlelle 21 16 3 2 61–11 51

3. Nagybajom 21 15 4 2 56–29 49

4. Kadarkút 21 15 1 5 46–23 46

5. Toponár 21 12 3 6 62–38 39

6. Marcali 21 12 2 7 75–35 38

7. Somogysárd 21 8 8 5 43–33 32

8. Csurgó 21 8 4 9 39–35 28

9. Juta 21 7 3 11 38–36 24

10. B. Vasas 21 6 6 9 55–49 24

11. B.keresztúr 21 6 5 10 36–42 23

12. Kaposfüred 21 6 4 11 40–67 22

13. Tab 21 4 5 12 30–51 17

14. Barcs 21 3 6 12 30–59 15

15. Öreglak 21 3 0 18 22–98 9

16. Segesd 21 1 0 20 18–106 3