A Szolnok ellen aratott idegenbeli bravúrnak is köszönhetően vívta ki a felsőházba jutást a Kaposvári VK, amely szombaton újra arra készül, hogy megszerezze a három pontot a Tisza-partiak ellen, ezúttal hazai medencében, a Csik Ferenc Versenyuszodában.

– Nagy bravúr volt, amivel sikerült bebiztosítani a helyünket a felsőházban – emlékezett vissza az alapszakaszban játszott találkozóra Dőry Farkas, a Kaposvári VK játékosa. – Már az előző fordulóban is látszódott, hogy annak a csapatnak, amely Kaposvárra jön nincs könnyű dolga, a Szolnok is erre számíthat.

A felsőházban még nem szereztek pontot a kaposváriak, akik az előző játéknapon már igen közel jártak ehhez, hiszen csak két góllal kaptak ki az OSC ellen, ugyancsak hazai környezetben. Az akkor játékukra pedig ezúttal is alapozhatnak, ahogy erre Dőry Farkas is utalt.

– Végre egy olyan mérkőzést játszottunk, mely a közönséget is szórakoztatta – tette hozzá a Kaposvári VK balkezese. – Nem vertek el minket, ráadásul győzelemre álltunk a meccs elején, azonban a végére elfogytunk, pontatlanok voltunk, de örülök, hogy hazai medencében, az OSC ellen ilyen szoros meccset tudtunk játszani. Ez szuper érzés. Belülről is jól nézett ki a találkozó, remélem, a szurkolóknak is tetszett, ebből kell erőt merítenünk a folytatásban. Biztos vagyok benne, hogy a felsőházban is nyerni fogunk, ha nem itthon, akkor majd idegenben. Hétről-hétre, edzésről-edzésre egyre jobbak vagyunk. Csak előre tekintünk.

A Szolnoki Dózsa a felsőházat remekül kezdte, hiszen előbb az OSC csapatát, majd a Szegedet verte, azonban a legutóbbi játéknapon kikapott a Honvédtól, így az ötödik helyen áll. A Kaposvári VK továbbra is a hetedik pozíciót foglalja el.