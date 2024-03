Nyolc fordulóval a vége előtt négy pontra van a bennmaradást jelentő tizenkettedik helytől a PLER-Budapest, melynél nagyon bíznak benne, hogy a Lepsényi Sándor, Tamás Ádám vezette edzőpáros új lendületet hoz és meglepetést tudnak okozni Balatonbogláron.

A Dabas KC elleni, március elsejei elszenvedett hazai vereség (23–24) után vált meg a klub Horváth Attila vezetőedzőtől, mely egymás után már a hatodik nyeretlen mérkőzése volt a csapattal. Az utolsó nyolc perc okozta akkor a PLER vesztét, eggyel mentek (23–22), ám a hátralévő időben kétszer is a kapufát találták el, de gólt nem tudtak lőni és pont nélkül maradtak.

Az új edzőpáros az OTP Bank-Pick Szeged elleni vereséggel végződő hétközi Magyar Kupa-meccsen (31–38) debütált, nem is rosszul, hisz Kárpáti Krisztián, az Tisza-partiak szakvezetője szerint a fővárosiak felvették velük a versenyt, gyors, kreatív kézilabdát játszottak a meccs nagy részében. Úgy tűnik, az edzőváltás tehát lendületet hozott, ráadásul egy boglári győzelem létfontosságú lenne a PLER-Budapestnek, tehát egy motivált ellenfélre és kemény csatára lehet készülni tóparti oldalon. A tabellán elfoglalt helyezésük ellenére ráadásul bőven akad minőség ellenfelük játékoskeretében, van két szerb (Markez, Sunajko), egy lengyel (Bak), egy montenegrói (Andelic), egy tunéziai (Khalil) és egy szlovén (Groff) légiósuk, illetve van egy Simoticsuk, aki remek szezont fut. A NEKA korábbi, 24 éves beállója hetvenöt százalékban értékesítve a lehetőségeit hetvennyolc akciógólnál jár a szezonban, övé az ötödik legtöbb találat az élvonalban.

Mindezek ellenére a korábbi PLER-játékos, Sztraka által vezérelt bogláriak az esélyesek, akik magasra rakták a lécet a hétközi budakalászi kupameccsel, hisz a szezon legjobb támadójátékával jutottak a sorozat négyes döntőjébe, a Final Fourba (36–30). Megmutatták milyen teljesítmény lakozik bennük, ám Sótonyi edző szerint még mindig maradt bennük tartalék, mert sok gólt kaptak. – A Budakalász otthonban nyerni komoly siker, amikor krízishelyzetben voltunk, stabilak maradtunk, ez kell megtartanunk a jövőben is – nyilatkozta a tréner a klub honlapján.

Erre a – hol megbújó, hogy előbukkanó – fiatalságukat meghazudtoló stabilitásra ezúttal is nagy szükség lesz, mert még mindig nem lehet kijelenteni, hogy a – 18 forduló után 12 ponttal álló – HSA NEKA megőrizte élvonalbeli tagságát, ehhez a PLER és hozzá hasonló klubokkal szembeni találkozókat meg kell nyerni! Legalábbis erre figyelmeztette a szakvezető a Magyar Kupa Final Four bűvöletében lévőket. – Mi is a bentmaradásért küzdünk, így számunkra is fontos a két pont megszerzése – mondta. – Bízom abban, hogy ismét meg tudjuk mutatni, mit tudunk, és hazai pályán is megismételjük a Magyar Kupában nyújtott teljesítményünket.