A pontszegény találkozón továbbra is kiegyenlített volt az eredmény. Ugyan percekig a Kaposváré volt az előnyt az utolsó öt perchez közeledve átvette a vezetést a Szolnok 47–49-nél. Egymás után kétszer is eladta a labdát a somogyi gárda, amikből könnyű kosarat szerzett az ellenfél, így hamar hatpontosra nőtt az előnyük. Ezt őrizni is tudta a Szolnok az utolsó percekre is. Öt pont volt a kaposvári hátrány 30 másodperccel a vége előtt, amit büntetővel 4 pontra tudtak csökkenteni a kaposvári fiatalok, azonban nem maradt idő már fordítani és megnyerte az Olaj U20-as csapata a találkozót.

A vereség ellenére is országos döntőbe került a Kaposvár U20-as csapata egyenes ágon negyedik helyezettként, így májusban folytatják a bajnokságot.

Kometa Kaposvári KK U20–Szolnoki Olajbányász U20 53–59 (18–10, 13–15, 12–16, 10–18)

Kaposvár Aréna, V.: Szecsődi R., Mester M.

Kometa Kaposvári KK U20: Yake M. 6, Pucz Z. 2, Bogdán D. 5, Fehérvári Cs. 16/3, Kárpáti L. Csere: Óliás G. 24, Pucz Z. 2, Bogárdi D., Czink L, Horváth Á.

Vezetőedző: Szőke Balázs Edző: Filipovics Gordan

A Szolnoki Olajbányász U20 legjobb dobói: Sebők A. 19/6, Szugyiczki M. 16.