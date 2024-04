A Fino Kaposvár saját magának tette nehézzé az idei bajnoki döntőt, egészen pontosan a hétfő esti kaposvári harmadik mérkőzést. Az első két játékrészt magabiztosan hozták, s a harmadik szett vége felé is újra felcsillant a remény sugár, hogy Kaposváron eldől a bajnoki cím sorsa. Az utolsó két pont azonban a vendég fehérváriaké lett, mint ahogy a találkozót is ők nyerték.

Az biztos, hogy egyáltalán nem lesz egyszerű feladat a bajnoki döntő negyedik felvonása. A Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn vezetősége úgy döntött, hogy a pénteki találkozóra nem kell jegyet váltani, azaz ingyenes lesz. Azt nem tudjuk, hogy limitálva lesz-e a nézőszám, avagy mindenkit beengednek a VOK-csarnokba. Azt javasoljuk a Fino-szurkolóknak – merthogy nem kevesen kelnek útra Kaposvárról, Somogyból –, hogy a biztonság kedvéért ne halasszák az utolsó pillanatra az érkezésüket: a legjobb megoldásnak az tűnik, ha időben, vagy még inkább előbb a csarnokba érkeznek.

Ami a vendég Fino Kaposvár alakulatát illeti, nyerni mennek Fehérvárra! Aki úgy gondolja, hogy a kaposváriak elengedik a negyedik mérkőzést bízva abban, hogy az ötödik találkozón ők játszanak hazai környezetben, az hatalmasat téved. Nem szabad kockáztatni és szó sincs erről; egyértelműen a bajnoki cím a cél. Még akkor is, ha vért izzadnak a pályán. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy a Fino Kaposvár az utolsó leheletéig küzdeni fog Székesfehérváron.