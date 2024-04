Felforgatott tizeneggyel vágott neki a BFC Siófok a soroksári bajnokinak, az utóbbi időben többet is hibázó Winter helyett Hutvágner kezdett, Kitl eltiltása, Hegedűs sérülése miatt az eddig még egyszer sem látott Vékony, Csató, Debreceni Zalán hátsó hármast küldte harcba Dragan Vukmir, míg Varjas a középpályán kapott helyet. Ebben a felállásban is jól állták a sarat, kis szerencsével Varga beadása utáni Németh fejessel akár előnybe is kerülhettek volna, ám Mergl kitornázta a bal alsóba tartó labdát (24.p.). A házigazdák ezzel szemben az első kaput eltaláló lövésükkel előnybe kerültek, amikor Gálfi tekert balról a bal felső sarokba. Az utóbbi remekül játszott, folyamatos gondot okozott Majoréknak, akik azért számíthattak volna erre, hisz a két klub balatoni bajnokiját is utóbbi döntötte el. Úgy tűnik, ezt elfelejtették.

A második félidő egy Korozmán szabadrúgással indult, mely alig ment mellé (48.p.) ám a folytatásban lábra kaptak a vendégek, ám jött egy büntető, ami megpecsételte a sorsukat. Nagy Róbert nem látott szabálytalanságot az esetnél, viszont a partjelzője jelzésére – jókora késéssel a történet után – mégis tizenegyes pontra mutatott, Gálfi pedig nem hibázott. Ez csak a hab volt a tortán, ugyanis három perccel korábban a tizenhatoson belül egy hazai védő kézzel ütött bele a labdába, ám az valamiért nem ért büntetőt.

Ezzel minden eldőlt, Varjasék ugyan még becsületből mentek előre, de a nem sikerült szépíteni, így idén másodszor, a szezonban pedig tizenegyedszer szerzett gól nélkül maradtak. Ez már a hatodik nyeretlen bajnokijuk volt, február 25-én nyertek utoljára, azóta egyetlen pontot sikerült szerezniük, aminek köszönhetően hat fordulóval a vége előtt hét pontra vannak a bennmaradó 14. helytől. Miután huszonnyolc forduló alatt összesen hatszor nyert Dragan Vukmir csapata, ennek ledolgozása lehetetlennek tűnik. Főként annak ismeretében, hogy képtelenek kapott gól nélküli meccset játszani, hisz ez ebben a kiírásban négyszer sikerült nekik, kétszer ősszel és kétszer tavasszal, aminél rosszabb mutatóval csak a Credobus Mosonmagyaróvár bír.

Merkantil Bank Liga – 28. forduló

Soroksár SC – BFC Siófok 2–0 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Nagy Róbert (Horváth Zoltán, Szalai Dániel)

Soroksár SC: Mergl – Króner, Schadirac, Kékesi, Kaján (Pintér D., 79.p.) – Tóth A. (Vass Á., 72.p.), Németh E. – Varga Z. (Köböl, 72.p.), Korozmán, Gálfi – Lovrencsics B. (Dragoner F., 79.p.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

BFC Siófok: Hutvágner – Vékony, Csató (Nemes, 85.p.), Debreceni Z. – Major G. (Svedyuk, 80.p.), Gyurkits (Tóth B., 75.p.), Varjas Z., Posztobányi (Balogh B., 75.p.), Varga B. (Schildkraut, 80.p.) – Németh B., Dénes. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Gálfi (38.p., 70.p. – tizenegyesből)