A csodálatos Csik Ferenc Versenyuszodába várta a régió főként utánpótláskorú úszóit a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE, amely – ahogy azt már megszokhattuk – ezúttal is remekül szervezett, minden igényt kielégítő versenyt rendezett.

Fotó: Lang Róbert

– Igyekeztünk jó időpontot választani a versenyünknek, úgy gondolom, ez sikerült, hiszen április végén zárják a makrociklusukat az úszók, akik a felkészülési időszakuk felfelé ívelő szakaszához érkeztek – mondta Kovács Zsófia, a Kaposvári 1.MCM-Dimanat Adorján SE sajtóreferense. – Az előző versenyünkkel párhuzamosan éppen egy másik nagyobb is zajlott az országban, így arra kicsit kevesebben érkeztek, azonban most ismét átléptük a kétszáz fős létszámot, ami pedig külön öröm, hogy új egyesületek is neveztek. A versenyszámokat úgy állítottuk össze, hogy a legkisebb korosztály számára kedvezzenek, de természetesen az idősebb sportolókat is szívesen láttuk. A célunk, hogy minél több egyesületből, minél több utánpótláskorú úszó versenyezzen nálunk, a régión túlról is szeretnénk csapatokat csábítani Kaposvárra, hiszen egy remek uszodával rendelkezik a város, amely a legnagyobb eseményeknek és méltó helyszínt biztosít. Ennek érdekében igyekszünk minél több klubbal felvenni a kapcsolatot, emellett pedig a közösségi médiában is egyre aktívabbak vagyunk.

Fotó: Lang Róbert

Az 1.MCM-Diamant úszóverseny idei második fordulójában 16 egyesület, valamint a Kaposváron készülő ukrán úszók álltak rajtkőre, közel hatszáz alkalommal. Vármegyénket a rendező Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mellett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, a marcali NivoMed Egyesület, a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület és a Kaposvári Úszó SE sportolói képviselték. A verseny végén a Keszthelyi Kiscápák zárták az éremtábla élén 52 éremmel, a második helyre a házigazda Adorján SE fért fel 42 medállal, míg a dobogó alsó fokán a dombóvári sportiskolások végeztek, 27 éremmel. A Kaposvári Sportiskolások nyakába 17 érem került, a marcali NivoMed Egyesület és a Kaposvári Úszó SE sportolói egyaránt tíz-tíz, a nagyatádiak négy éremmel térhettek haza.

Fotó: Lang Róbert

Az 1.MCM-Diamant úszóverseny somogyi dobogósai

200 m vegyesúszás. Férfi A korcsoport: 1. Sárközi Szabolcs (KASI), 2. Bögözi Hunor (KASI), 3. Patakfalvi Áron (KASI). B: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI), 2. Roznik Patrik (KASI), 3. Karnis Kende (Adorján). C: 2. Ságvári Ádám Károly (KASI). D: 2. Károly Keve (KASI), 3. Tóth Medárd (Adorján). W1: 2. Teszler Olivér Noel (KASI). Női A: 2. Győrffy Lili Anna (KASI). B: 1. Pálca-Juhász Emese (KASI), 2. Király Flóra (KASI), 3. Ötvös Korina (KASI). C: 1. Gulyás Fanni (KASI).

50 m mell. Férfi E: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján). W2: 3. Kovencz Áron (Adorján). Női F: 3. Tóth Dóra Anna (Adorján). G: 1. Rózsa Regina (NivoMed). W2: 2. Balan Csenge Kincső (Adorján).

200 m pillangó. Férfi, C: 2. Németh Benedek (Adorján). D: 1. Tóth Medárd (Adorján). Női, C: 1. Bátori Csilla (KASI).

Fotó: Lang Róbert

100 m hát. Férfi E: 1. György Máté (KÚSE). G: 2. Sáfrán Péter (KÚSE). Női E: 1. Rózsa Rebeka (NivoMed). G: 1. Rózsa Regina (NivoMed). W2: 1. Juhász Anna (Adorján).

50 m gyors. Férfi, A: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Lengyeltóti Bence (Adorján). C: 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). D: 2. Begovácz Péter (Adorján). Női C: 2. Hargitai Lola Jázmin (Adorján).

200 m gyors. Férfi A: 2. Lengyeltóti Bence (Adorján), 3. Kovencz Áron (Adorján). C: 1. Németh Benedek (Adorján), 2. Varga Bence (Adorján), 3. Kovács Gergő (Adorján). D: 1. Tóth Medárd (Adorján). E: 2. Hajnal Péter Barna (Adorján). F: 1. Nagy Adrián (KÚSE). Női B: 2. Antalicz Anna (Adorján). C: 1. Hargitai Lola Jázmin (Adorján). D: 3. Makrai Franciska Fabióla (Adorján). E: 1. Rózsa Rebeka (NivoMed). F: 1. Antalicz Léna (KÚSE), 2. Hamar Csenge Izabella (KÚSE).

100 m mell. Női, E: 3. Rózsa Rebeka (NivoMed). F: 3. Tóth Dóra Anna (Adorján). G: 1. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád), 2. Rózsa Regina (NivoMed). W2: 2. Balan Csenge Kincső (Adorján).

50 m hát. Férfi, W2: 1. Vince Marcell (Adorján). Női, F: 2. Nagy Bonita (Adorján). G: 1. Rózsa Regina (NivoMed). W2: 1. Juhász Anna (Adorján).

Fotó: Lang Róbert

200 m hát. Férfi, B: 1. Berend András (Nagyatád). 2. Horváth Barnabás (Adorján). C: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Varga Bence (Adorján). D: 3. Tóth Medárd (Adorján). Női, C: 2. Juhász Anna (Adorján).

100 m pillangó. Női, E: 2. Rózsa Rebeka (NivoMed). F: 2. Hamar Csenge Izabella (KÚSE), 3. Antalicz Léna (KÚSE). W2: 1. Bátori Csilla (KASI).

200 m mell. Férfi B: 1. Berend András (Nagyatád). D: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Tóth Ádám Attila (Adorján). E: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 3. György Máté (KÚSE). Női, F: 3. Tóth Dóra Anna (Adorján).

100 m gyors. Férfi, F: 1. Nagy Adrián (KÚSE). G: 1. Sáfrán Péter (KÚSE). W2: 2. Vince Marcell (Adorján). Női, E: 1. Rózsa Rebeka (NivoMed). F: 1. Nagy Bonita (Adorján). G: 1. Rózsa Regina (NivoMed), 3. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád). W2: 3. Bátori Csilla (KASI).

50 m pillangó. Férfi A: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Lengyeltóti Bence (Adorján). Női, C: 1. Bátori Csilla (KASI).