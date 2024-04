Két olyan csapat nézett egymással farkasszemet szombat délután a szegedi Tiszavirág uszodában, amely még nem szerzett pontot a felsőházban. Ezt a rossz sorozatot a Szeged és a Kaposvár is szerette volna megszakítani, ami érződött is az első percekben, hiszen közel öt percet kellett várni az első találatra. Ekkor Juhász-Szelei Norbert értékesítette az első somogyi emberelőnyt. A folytatásban már nem hozott ekkora gólcsendet. Sőt, a hátralévő három percben háromszor is bevette Kósik Soma kapuját a Szeged, amire csak Fülöp Bence tudott felelni, így fordítottak a hazaik. A második felvonás kaposvári labdaelhozással és góllal kezdődött, azonban a folytatásban míg a vendégek még kettős emberelőnyből sem tudtak újabb gólt elérni, addig a szegediek sorra értékesítették a fórjaikat, így háromgólos előnyre tettek szert. Emiatt különösen fontos volt, hogy Aranyi Attila a nagyszünet előtti másodpercekben bevette a Szeged kapuját.

A fordulás után Dőry Farkas találatával bár zárkóztak a kaposváriak, de ennél közelebb minden igyekezetük ellenére sem tudtak kerülni a Szegedhez, hiába lőttek négy gólt is a harmadik felvonásban. Azonban annyit elértek, hogy az utolsó etapra is nyílt maradt a találkozó. Oly annyira, hogy a KVK ifjabb Berta József és Kakstedter Bendegúz révén ledolgozta hátrányát, s az utolsó három percben már azért küzdött, hogy mind a három pontot elhozza Szegedről. Nagy Márton akciógóljával viszont ismételten visszavette az előnyt az SZVE, ráadásul az utolsó fél percben még tovább fokozódott a KVK problémája, ugyanis Baj Marcellt brutalitásért kiállították, így rá biztosan nem számíthat a következő, Ferencváros elleni mérkőzésen Surányi László vezetőedző. A kiállításért járó büntetőt viszont elhibázták a hazaiak, de az utolsó támadást nem tudta góllal befejezni a Kaposvári VK, amely ezzel tovább folytatta negatív sorozatát.

Zue.hu Szegedi VE–Kaposvári VK 11–10 (3–2, 3–2, 3–4, 2–2)

Szeged, Tiszavirág uszoda, 160 néző. Vezette: Kun Gy., Vogel G.

Szegedi VE: Danka – Sánta (2), Bóbis B., Nagy M. (3), Horváth Zs., Kürti (1), Sziládi. Csere: Pörge, Tóth Gy. (1), Klár, Leinweber (4), Horváth V., Kasza. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Kaposvári VK: Kósik – Aranyi (1), Kakstedter (2), Pellei F., Baj, Vindisch, Juhász-Szelei (3). Csere: Dőry (2), ifj. Berta J. (1), Fülöp B. (1), Palatinus, Vadas, Somogyvári. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 18/9, illetve 9/3.

Gól, kettős emberelőnyből: –, illetve 1/0.

Gól, ötméteresből: 1/0, illetve –.

Kiállítva, brutalitásért: Baj (32. p.).

Kipontozódott: Tóth Gy. (19. p.), Horváth Zs., (32. p.), illetve Palatinus (18. p.), Fülöp B. (20. p.).