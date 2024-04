Dalibor Damjanovic együttese Remy Abell, Bogdán Benedek és James Jean-Marie hiányában továbbra is rotációs problémákkal küzd. Az elmúlt hetek szerda-szombat ritmusa pedig rányomta a bélyegét az első játékrészre, melyet a Szedeák tizenhárom ponttal meg is nyert. A fordulás után azonban feltámadt a Kaposvár, mely Tahj Eaddy és Filipovity Márkó távoli extrájával – ketten összesen tizenegy hármast szereztek – a harmadik negyedben eltűntette a különbséget, majd a pontokban bővelkedő utolsó tíz percet is megnyerte.

A somogyi együttes az alsóházi rájátszás feléhez érve továbbra is sereghajtó, miután hétvégén a Kecskemét is nyerni tudott a Paks otthonában, de ami a legfontosabb, hogy a bennmaradás lehetősége továbbra is adott és immáron a saját kezében van Dalibor Damjanovic együttesének a sorsa, mely egyre inkább úgy tűnik, hogy a Kecskemét elleni idegenbeli rangadón dőlhet majd el az utolsó előtti fordulóban.

SZTE-Szedeák–Kometa Kaposvári KK 89–94 (26–20, 22–15, 16–28, 25–31)

Szeged, Városi Sportcsarnok V.: Cziffra Cs., Győrffy P., Jakab L.

SZTE-Szedeák: Woolridge 11, Balogh Sz. 8/3, Locke 24/12, Bognár K. 17/3, Lake 19. Csere: Mucza T. 2, Zsíros P. 8/6, Cohill E., Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kometa Kaposvári KK: Halmai D. 11/6, Eaddy 30/21, Filipovity M. 16/12, Jackson 9, Koprivica 17. Csere: Szőke Bálint 7/3, Paár M., Krnjajski B. 4. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Mestermérleg

Simándi Árpád: – Az első félidőt kontrolláltuk, jól játszottunk, rendben volt a védekezésünk, ezáltal volt ritmusa a támadásainknak is. A második félidőben egész egyszerűen az öltözőben maradtunk, ahogy lenni szokott ilyenkor, a Kaposvár vérszemet kapott, jól játszottak, nekünk pedig nem állt össze a védekezésünk. Nagyon sok pontot kaptunk a második húsz percben ezáltal nem is tudtunk úgy támadni, mint korábban. Gratulálok a Kaposvárnak, nincs vége, van még öt mérkőzés hátra, rendezni kell a sorokat. Tudom, hogy nehéz lesz, hiszen négy idegenbeli mérkőzésünk lesz, de mindent meg kell tennünk azért, hogy kiharcoljuk a bennmaradást.

Dalibor Damjanovics: – Először is gratulálok a Szegednek, a stábnak és a játékosoknak, mert döntőt játszhattak a kupában, azt gondolom, ez óriási eredmény. Nagyon tisztelem a Szegedet, amelynek ahogy a meccs előtt is mondtam, kiváló képességű játékosaik vannak, főleg Noah Locke, aki közel 80 pontot dobott nekünk az alapszakasz két meccsén. Nagy köszönet a játékosaimnak ezért a győzelemért, tudtam, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk, hiszen nagyon szűk volt a rotációnk, és most elveszítettünk még egy játékost, miközben nem volt velünk Remy Abell és James Jean-Marie sem. Az első félidőben borzasztóan játszottunk a pálya mindkét oldalán, önzően kosárlabdáztunk. Ha így játszunk, senkit sem győzünk le. A második félidőben azonban elkezdtünk másképp játszani védekezésben és támadásban is, járt a labda, és 59 pontot szereztünk. Ez a különbség, ha csapatként, vagy ha a statisztikáért játszol. Még egyszer köszönöm a játékosaimnak ezt a nagy győzelmet, most pihenünk egy kicsit, aztán folytatjuk a munkát, mert kemény meccsek várnak ránk, minden találkozó olyan lesz, mint egy döntő.

Játékosszemmel

Zsíros Péter: – Az első félidőben minden rendben volt, nagyszerűen védekeztünk, teljesítettük azt, amit elvárt tőlünk az edző, ennek köszönhető a tizenhárom pontos előnyünk a félidőben. A második félidőre nem úgy jöttünk ki, ahogy kellett volna, kaptunk hét hárompontost, míg mi egyet sem tudtunk bedobni. A védekezéssel akadtak gondjaink, most rendeznünk kell a sorokat. Még nincs veszve semmi, vissza kell találnunk a helyes útra.

Szőke Bálint: – Az első félidőben nem kezdtünk jól, mínusz tizenhárom volt a félidő. A szünet után jól ritmust kaptunk el, Locke-ot viszonylag jól tudtuk semlegesíteni, így nyerni tudtunk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket, nagyon fontos volt a tőlük kapott lendületünk.

Az alsóházi rájátszás 6. fordulójában a Kometa Kaposvári KK május 4-én, szombaton 18.00 órakor az MVM-OSE Lions csapatát fogadja.