Októberben műtötték. Mivel teltek az elmúlt öt hónapjai?

– Sok idegeskedéssel és aggódással – összegezett Böndi Ádám. – Mindenre odafigyelek, annak érdekében, hogy rendben legyen a lábam. Az első időszakban a térdem tehermentesítésén volt a hangsúly, valamint az izmaim aktiválásán, hogy a sérült testrész ne kapjon terhelést. A másodikban már elkezdtem a térdem terhelését. Nagyrészt ugyanazokkal a gyakorlatokkal, mint korábban. A harmadikban, ahol most tartok, már súlyokkal is dolgozhatok, valamint végre a futhatok.

Fotó: Böndi Ádám

Viszonylag lassan haladt a rehabilitációja. Mi ennek az oka?

– Sok változás volt a stábban és ez a gyógytornászomat is érintette. Új szakemberhez kerültem, akivel abban állapodtunk meg, – mivel nem tudta követni a folyamatot – hogy inkább egyet vissza kettőt előre alapon újrakezdjük a rehabilitációt. Ez talán jobb is, hiszen inkább legyen hosszabb idő, de soha többet ne legyen gond a térdemmel, lábammal.

A sérülés ellenére elutazott a télen a Siófok törökországi edzőtáborába. Ez jó bizonyíték arra, hogy számítanak Önre?

– Nagyon jól esett ez a gesztus. Sok, a futballban élő ember mondta: ez arra utal, számítanak rám. Bízom benne, hogy a következő idényben Siófokon, teljesen egészségesen kezdem el a felkészülést és ebből a csapat is profitál majd.

Böndi Ádám (első sor, jobbról a második) a súlyos sérülése is elutazott Törökországba

Fotó: BFC Siófok hivatalos oldala / Facebook

Egy profi játékosnak mindig nehéz, amikor nem léphet pályára. Mentálisan, hogyan hat ez Önre?

– Nagyon rossz érzés, ami mellé még az is társult, hogy a csapatnak sem ment jól. Sajnáltam, hogy nem tudok ott lenni a társaimmal az utazások, a mérkőzések során és nem tudok nekik segíteni. Sok időbe telt, mire elfogadtam, sérült vagyok. Nehezen ment, mert végre megkaptam az élettől azt a lehetőséget, amiért évekig dolgoztam és ez a sérülés késlelteti, hogy megmutathassam magam a másodosztályban. A gondjaimról szerencsére sokat tudtam beszélgetni a szüleimmel, illetve a párommal is, aki sajnos jártas a keresztszalag-sérülésekben.

Sokat támogatást kapott a tőlük?

– A párom segített a legtöbbet, főleg az első hat hétben. Otthon mindent neki kellett csinálnia, de hála Istennek, jól vette az akadályt.

Az étkezésre mennyire figyelt?

– Igyekezetem figyelni, viszont a genetikám miatt, most van mit ledolgozni, hogy visszanyerjem a formám. Ezzel azonban nem lesz gond, főleg így, hogy már futok.

Azzal, hogy újra futhat, érzi, hogy itt az út vége?

– Igen, és nagyon várom már azt a mondatot: holnap a csapattal edzhetsz! Ezért dolgozok, napról-napra közelebb van ez a nap, de erre még valószínűleg májusig várnom kell.

A Győr ellen játszotta az utolsó bajnokiját Böndi Ádám

Fotó: Németh András

Egy komoly sérülés után mentálisan mennyire nehéz visszatérni? Megfordult önben az a gondolat, hogy felhagy a futballal?

– Egy pillanatra sem, ez az életem, nem tudnék futball nélkül élni és nem is akarok. Fiatal vagyok még, szeretnék sikereket elérni ebben a sportban. Az élet majd eldönti, hogy sikerül-e.

– Hogy viszonyul ahhoz, amikor valaki a térdéhez kap egy mérkőzés során?

– Meghűl bennem a vér, amikor azt látom, hogy valaki elesik és a térdét fogja.

Szeretne Siófokon maradni

– Követi a csapata mérkőzéseit?

– Minden meccsre elutazom, akár Tiszakécskén, akár Pécsen játszik a csapat, ha csak ennyivel is, de próbálom támogatni őket.

A tavaszt remekül kezdte a Siófok, most viszont megtorpant a csapat. Mit gondol a tavaszi idényről?

– Jól kezdtünk, de sajnos az összes többi kiesőjelölt is. Bízom a csapatban és abban, hogy sikerül kiharcolni a bent maradást.

A hátralévő mérkőzésektől mit vár?

– Egyértelműen győzelmeket. Mindenre meccsre úgy kell kimennie a srácoknak, hogy ez az utolsó lehetőség, nyerni kell. Mindig a soron következő meccs a legfontosabb számunkra.

Fotó: Németh András