A 2001-ben született Marko Majstorovic nem számít „vándormadárnak”, hiszen 12 éves kora óta a Novo mestói MRK Krka csapatában kézilabdázik. A jelenleg negyedik legjobb szlovén csapatnak számító alakulatban 17 évesen mutatkozott be a felnőttek között, ahol az elmúlt szezonokban már húzóembernek számított a balszélen.

Az idén az Európa Kupában is érdekelt csapatnak a legeredményesebb játékosa, a bajnokságban, a Szlovén Kupában, valamint a már említett Európa Kupában összesen eddig 29 alkalommal lépett pályára, ezeken pedig 139 gólt ért el.

A szlovén kézilabdázó apai ágon bosnyák állampolgársággal is rendelkezik, és tagja is a bosnyák felnőtt válogatottnak, amellyel, Mirko Herceggel együtt, részt vett a januári Európa-bajnokságon is. Marko Majstorovic érkezésével eldőlt az is, hogy a Csurgói KK nem hosszabbítja meg Tomislav Spruk szerződését, aki így két szezon után távozik a somogyi együttestől.

Az idei szezonba „berobbanó” saját nevelésű Bazsó Gergely szerződését már korábban meghosszabbították a Csurgói KK vezetői, így ez egyben azt is jelenti, hogy a balszélen a Bazsó, Majstorovic párossal áll majd fel a somogyi együttes a következő szezonban.

Menetrend - a Csurgói KK hátralévő bajnoki mérkőései:

04.20. 18.00 óra Csurgói KK–Fejér-B.Á.L. Veszprém

04.27. 18.00 óra Balatonfüredi KSE–Csurgói KK

05.04. 18.00 óra Csurgói KK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös

05.15. 18.00 óra Csurgói KK–MOL Tatabánya KC

05.18. 18.00 óra PLEAR-Budapest–Csurgói KK

Ha a realitást nézzük, akkor előrefele már aligha mozdulhat a Csurgói KK, ellenben az ötödik hely megőrzéséért nagyot kell harcolni, ugyanis a Budakalász egy, a Gyöngyös kettő, míg a Balatonfüred és a Dabas hárompontos lemaradásban van csupán. Közülük kettővel még játszik is Baranyai Norbert együttese, mely a bronzéremért küzdő Tatabányát fogadja majd az utolsó előtti fordulóban. Ebből adódóan csurgói szempontból egy igen izgalmas hajrára van kilátás.

TABELLA