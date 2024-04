A szlovákiai születésű, de már magyar színekben versenyző, jelenleg a Győri Búvár SE csapatát erősítő Bukor Ádám volt az Egészséges Kaposvár program legutóbbi vendége. A sportoló mögött kiemelkedően nehéz időszak áll, hiszen diagnosztizáltak nála egy daganatos megbetegedést. A világ- és Európa-bajnok uszonyosúszó erről is nyíltan beszélt az Egészséges Kaposvár program keretén belül.

Fotó: Huszár Gábor

– Kovács Zsófia meghívására érkeztem a kaposvári Polgárok Házába, ahol az élsportról és az egészséges életmódról tartottam előadást, külön kitérve a betegségemre, amivel két évvel ezelőtt küzdöttem – mondta Bukor Ádám, aki már legyőzte a rossz indulatú daganatot. – Nehéz időszaka volt az életemnek, de átlendültem rajta a családom és a barátaim támogatásának köszönhetően.

Bukor Ádám azóta már visszatért a medencébe, így rajthoz állt a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE által rendezett XIII. 1.MCM-Diamant Kupán.

– Kihagytam másfél évet, csak pár hónapja kezdtem el edzeni, így örülök, hogy lehetőségem adódott Kaposváron versenyezni, mert úgy érzem, minden ehhez hasonló lehetőséget meg kell ragadnom, mivel kissé elszoktam a versenyek hangulatától – tette hozzá Bukor Ádám. – Emiatt minél több hazai, illetve külföldi versenyen próbálok rajthoz állni. Készülök az egri országos bajnokságra, illetve a három hét múlva esedékes egyetemi világbajnokságra, aminek Kolumbia ad majd otthont. Még mindig a visszatérései folyamatban vagyok, hiszen nagyjából három hónapja kezdtem újra az úszóedzéseket. Eléggé fáradtnak érzem magam, bár az eleje nem tűnt nehéznek, hiszen mindig is az a típus voltam, akinek jót tett a pihenés. Másfél év kihagyás után viszont most érződik rajtam a fáradtság. Ez látszott a 100 méteres felszíni úszáson elért eredményemen is, bár enyém lett a legjobb magyar idő, de ezzel nem vagyok elégedett, sem azzal, hogy a második lettem. Még meg kell szoknom, hogy nem a dobogó tetején állok. Az olaszországi Világkupán ettől sikerült jobb időt úsznom, ezen javítani szerettem volna, de nem sikerült, így csalódott vagyok. A körülményekhez képest viszont elégedettnek kell lennem. Az egyéni csúcsom, száz méteren egy másodpercre van, ami elég sok ilyen rövid távon. Szeretnék egyéni csúcsot úszni idén, erre készülök, valamint a már említett nagyobb versenyek mellett a szerbiai világbajnokságra, ahol 100 és 200 méteren is szeretnék a válogatott tagja lenni. Ezért dolgozom, de tudom, nehéz időszak vár rám.

Fotó: Huszár Gábor

Bukor Ádám életét a daganaton kívül más is felforgatta, de akárcsak a betegséggel, az előtte tornyosuló feladatokkal is a legjobb tudása szerint igyekszik megbirkózni.

– Az életem egy teljesen új korszakában vagyok, ez egy új kezdet, ráadásul a sport mellett még nappali tagozaton is tanulok az egyetemen – tette hozzá Bukor Ádám. – Emellett beálltam a seregbe is, a sportszázad tagja vagyok, ahol napi négy órában teljesítek szolgálatot. Mindezek mellé még beférnek a versenyek és az edzőtáborok is. Viszont azt meg kell szoknom, hogy az edzések mellett nem csak pihenés és tanulás van, hanem szolgálat is.