Egerben, a Bistkey Aladár Uszodában rendezték a XLII. Gyermek-, LIV Nyílt Ifjúsági, LVII Nyílt Felnőtt Uszonyos- és Búvárúszó Bajnokságot, melyen 23 klub 215 sportolója küzdött a dobogós helyezésekért. A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE 27, míg a Kaposvári Úszó SE négy úszója képviselete a somogyi színeket, s szerzett dicsőséget a vármegyének, ugyanis összesen 56 alkalommal állhattak fel a dobogóra.

Fotó: Szalafai Fedor

Fotó: Szalafai Fedor

– Versenyzőink ugyan még terhelés alatt vannak, de igen jó állapotban érkeztek a versenyre – tudtuk meg Kovács Zsófiától, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferensétől. – Ezt bizonyítja, hogy remek időeredményeket, egyéni csúcsot úsztak és összesen 16 arany-, 14 ezüst- és ugyancsak 14 bronzéremmel gazdagodott csapatunk a magyar bajnokságon.

Fotó: Szalafai Fedor

Kiemelkedően teljesített Hajnal Péter Barna, aki összesen hat bajnoki aranyérmet gyűjtötte be, ezzel a gyermek korosztály (10 évesek) összetett bajnoki címét is kiérdemelte. Kevéssel maradt csak el teljesítményétől a szintén gyermek kategóriában rajtkőre álló, 11 éves Tóth Medárd, aki négy egyéni bajnoki címet zsebelt be. Hargitai Lola Jázminnak összetett eredményeivel sikerült az ifjúsági korosztályban elnyernie a legeredményesebb sportolói díjat.

Az Adorján SE magyar bajnoki címet nyert sportolói Hajnal Péter Barna, Tóth Medárd, Hargitai Lola Jázmin, Kovács Lívia, Lengyeltóti Bence, Stadler Csenge, Antalicz Botond, Begovácz Péter, Karnis Kende, Németh Benedek Áron, Kovács Gergő, Horváth Barnabás, Antalicz Anna.

Fotó: Szalafai Fedor

A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE eredményei

Aranyérmesek kategóriánként

Gyermek korosztály 10 éves

Hajnal Péter Barna: 50 m felszíni úszás; 100 m felszíni úszás; 50 m uszonyos gyors; 100 m uszonyos gyors; 200 m uszonyos gyors; 400m uszonyos gyors.

Gyermek korosztály 11 éves

Tóth Medárd: 50 m uszonyos gyors; 100 m uszonyos gyors; 200 m uszonyos gyors; 400 m uszonyos gyors.

4x50 m uszonyos pillangóúszás: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Hajnal Péter, Antalicz Botond, Begovácz Péter, Tóth Medárd).

4x100 m uszonyos gyors: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Hajnal Péter, Antalicz Botond, Begovácz Péter, Tóth Medárd).

Ifjúsági korosztály

Kovács Lívia: 400 m felszíni úszás; 800m felszíni úszás.

4x100 m felszíni úszás: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Karnis Kende, Kovács Gergő, Horváth Barnabás, Németh Benedek Áron).

4x100 m uszonyos gyors: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Németh Benedek, Karnis Kende, Antalicz Anna, Hargitai Lola).

Felnőtt korosztály

Lengyeltóti Bence: 400 m uszonyos gyors.

Stadler Csenge: 400 m uszonyos gyors.

Ezüstérmesek kategóriánként

Gyermek korosztály, 11 éves

Tóth Medárd: 50 m felszíni úszás; 100 m felszíni úszás.

Antalicz Botond: 100 m uszonyos gyors.

Begovácz Péter: 400 m uszonyos gyors; 400 m búvár.

4x50 m MIX uszonyos gyorsúszó váltó: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Tóth Medárd, Friss Flóra, Antalicz Botond, Kovács Jázmin).

Ifjúsági korosztály

Németh Benedek Áron: 200 m uszonyos gyors; 400 m uszonyos gyors.

Hargitai Lola Jázmin: 800 m felszíni úszás.

Felnőtt korosztály

Lengyeltóti Bence: 200 m felszíni úszás; 200 m uszonyos gyors.

Stadler Csenge: 200 m uszonyos gyors.

Posza Dorina: 200 m búvárúszás; 400 m búvárúszás.

Bronzérmesek kategóriánként:

Ifjúsági korosztály

Kovács Gergő: 1500 m felszíni úszás.

Gyermek korosztály, 11 éves

Antalicz Botond: 50 m uszonyos gyors; 200 m uszonyos gyors; 400 m uszonyos gyors.

Ifjúsági korosztály

Karnis Kende: 100 m uszonyos gyors; 200 m uszonyos gyors.

Horváth Barnabás: 400 m búvárúszás.

Hargitai Lola Jázmin: 400 m uszonyos gyors.

4x100 m női felszíni úszás: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Juhász Anna, Antalicz Anna, Hargitai Lola, Kovács Lívia). 4x200 m női felszíni úszás: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Antalicz Anna, Kovencz Odett, Juhász Anna, Hargitai Lola).

4x50 m MIX felszíni úszás: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Kovács Gergő, Horváth Barnabás, Kovács Lívia, Hargitai Lola).

Felnőtt korosztály

Posza Dorina: 100 m búvárúszás.

4x50 m MIX felszíni úszás: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Lengyeltóti Bence, Vince Marcell, Posza Dorina, Szalafai Karolina).

4x100 m MIX uszonyos gyors: Kaposvári 1.-MCM Diamant Adorján SE (Vince Marcell, Lengyeltóti Bence, Stadler Csenge, Szalafai Karolina).

Fotó: Szalafai Fedor

A Kaposvári Úszó SE eredményei

Ezüstérmesek kategóriánként

Gyermek korosztály, 10 éves

György Máté: 50 m felszíni úszás

Gyermek korosztály, 11 éves

Galambos Dorka Luca: 50 m felszíni úszás, 200 m uszonyos gyors, 400 m uszonyos gyors.

Bronzérmesek kategóriánként

György Máté: 100 m felszíni úszás, 200 m uszonyos gyors.

Fehér Csongor: 50 m uszonyos gyors, 100 m uszonyos gyors, 400 m uszonyos gyors.

Galambos Dorka Luca: 50 m uszonyos gyors, 100 m uszonyos gyors.

4x50 m uszonyos gyors: Kaposvári Úszó SE (Fehér Csongor, György Máté, Antalicz Léna, Galambos Dorka Luca).