Az argentin Omar Fabian Pelillo, a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn mestere két helyen is változtatott a csapatán; Ambrus Bence és az amerikai Christian Janke helyett Tomanóczy Bálintnak és Boa Szabolcsnak szavazott bizalmat. A kaposváriaknál a már megszokott kezdőcsapat lépett pályára.

Az első felvonás olyan volt, amelyről álmodoztak a Fino hívei és szurkoló. Végig a házigazda kaposváriak irányították a játékot, s végül magabiztosan húzták be az első játékrészt. Amúgy a nyitó játszma Baróti Árpád és Pesti Marcell egymás elleni külön csatájáról szólt. A folytatásban eleinte a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapata vezetett. A Fino Kaposvár a szett közepén fogta be az ellenfelét, s ezután már nem is engedte ki a kezéből a mérkőzést. Ebben a játszmában mondhatni egymás hibáiból éltek a csapatok; a szett sorsát végül az döntötte el, hogy a hajrára a házigazdák maradtak higgadtabbak.

A harmadik szettben aztán a vendégek albán csapatkapitánya, Redjo Koci is elkapta a fonalat, s folyamatosan tűz alatt tartotta a kaposváriak térfelét. Ez a játékrész sajnos egyértelműen a MÁV Előre együtteséé volt. 23–18 arányú vendégvezetésnél még egy nagy rohamot indított a kaposvári alakulat, és sikerült is egyenlíteni. Egy emberként tombolt a lelátó népe, de az utolsó két pontot a fehérváriak gyűjtötték be. A negyedik felvonást a MÁV Előre nyerte, amely végig vezetett: a játszma közepén már hét pontnyira (9–16) hízott az előnyük, amelyből csak faragni tudtak a házigazda somogyiak.