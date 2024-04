Hullámzó teljesítményt nyújtott eddig a hazai gárda, és most bizonyítani akartak. Ennek megfelelően nagy iramban, de gólszegény játékkal indult a találkozó. Igaz, ehhez hozzájárult a Csurgó legendás védekezése és Füstös kiváló védései is. Beindult a gólgyártás is, és Tóth Péter lendületes játékával és góljaival fokozatosan húzott el a hazai alakulat. A z első negyedórában már sikerült tetemes előnyt kialakítani ( 11:3), és ez biztonságba ringatta Hercegéket. A veszprémi fiúk azonban egy percre sem adták fel és szép lassan elkezdtek zárkózni de még így is hat gólos előnyről várhatta a folytatást .

A második játékrész eleje is s Csurgó fölénnyel indult és állandósult a 5-6 gól különbség a csapatok között. Mind a két csapat keményen védekezett, és a támadójáték is kiegyenlítődött. Balogh Tibor a vendégek kapusa azonban többször is is eredményesen hárított ez pedig lendületet adott a Grünfelderéknek. Fazekas vezérletével zsinórban hat gólt szereztek a vendégek és a véghajrára sikerült az egyenlítés is. Az utolsó percekben azonban érvényesült a papírforma, jöttek a hazai gólok így a bajnoki pontok Somogyországban maradtak.

CSURGÓI KK - Fejér B.Á.L. Veszprém 29-26 (16–10)

CSURGÓ: FÜSTÖS – Tufegdzic 4, Krsmancic 1(1), SZEITL E. 4, TÓTH P. 4, Herceg 2, BAZSÓ 6.

Csere: Holló (kapus), Zagar 1, Borsos PAPP T.,Mazurek, Vasvári, Gebhardt 1 , Zobec-Vili 2 Gábor M. 4, Edző: Baranyai Norbert

Fejér B.Á.L. Veszprém: BALOGH T. – PRESZTER 3 , Szuharev Draskovics, Szrnka 2, Tarabochia 2(1) Hári.

Csere: Mojszilov, Gödör (k),Nouralden 2, GRÜNFELDER 4, Farkas M., Pulay G. 1, Kristóf M. 3, FAZEKAS M. 5, Vetési 1 , DRASKOVICS 3

Edző: Danyi Gábor

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 400 néző. V: Bócz- Wiedemann

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 12. p.: 9–3. 20. p.: 11–5. 26.p.: 14–8. 35. p.: 18–12. 41.p.: 22–16. 49 p.: 24–22. 55. p.: 25–25. 58.p.: 28-25

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1