A floridai St.Petersburg, a Tampa öböl volt a helyszíne a 2024-es Repülő hollandi világbajnokságnak. Rekord létszámú magyar csapat kelt át az óceánon. Mindannyian a balatonföldvári Spartacusból indultak útnak, hiszen ez a klub mindig is a hollandizás hazai fellegvára volt, és ma is az. Sparisok voltak az 1980-as moszkvai olimpia bronzérmesei, a Detre testvérek, és az 1989-es Európa-bajnok Pomucz Tamás-Argay Béla kettős is. A legnagyobb érdeklődés természetesen Majthényi Szabolcs és Domokos András szereplését kísérte, hiszen ők ezen a versenyen tizenötödik világbajnoki aranyérmükért küzdöttek, mely végül nem jött össze, s ezüstérmet szereztek.

A floridai világbajnokságon két versenynapon is viharos szél fújt, kettőn gyenge, az utolsó napi futamokat pedig versenyzésre alkalmas szél hiányában meg sem lehetett tartani.

Így végül is kilenc futam alapján hirdettek végeredményt a tizenkét futamosra tervezett világbajnokságon. Kilenc futamtól már két kiesővel számoltak, ami a legjobb magyar páros számára nem volt kedvező: a világbajnoki aranyérmes német Kay-Uwe Lüdtke–Kai Schaefers páros két eléggé rossz futamot ejthetett ki, a versenyben sokáig vezető Majthényi Szabolcsnak és Domokos Andrásnak egy negyedik és egy ötödik hely volt az ejtője.

Fantasztikusan egyenletesen vitorlázott tehát a legjobb magyar páros, ráadásul az első nap a viharos, 25-30 csomós szélben az aznapi három futamot simán megnyerték, igazolva ezzel nemcsak vitorlázó tudásukat, hanem remek kondíciójukat is. Az eredménylistán látszik, hogy a németek a két botlástól eltekintve nagyon jól vitorláztak, megérdemelten lettek világbajnokok. A Majthényi-Domokos páros a világbajnoki ezüstérem mellé megnyerte a vitorlásvilág egyik legkülönlegesebb vándordíját, a súlyos, tömör ezüst életnagyságú sombrerót, amelyet a kieső nélkül legkevesebb pontot gyűjtő – azaz a legegyenletesebben és legjobban vitorlázó egység kaphat meg és őrizhet a következő világbajnokságig.

Jól szerepelt a versenyen indult többi magyar páros is: nyolcadik lett Süli András és Papp Dávid, kilencedik Ziegler János és Czeizel Balázs, tizedik Gáborjáni Szabó Gábor és Köles Gábor. A Dr. Tenke Péter–Dr. Polgár Csaba kettős 13., a Ziegler Kristóf–Czeizel Jakab páros 20., Polgár Csenge és Polgár Luca 27. lett. A magyar hölgy páros különdíjat kapott "for passion, dedication and spirit" – mert végigvitorlázták az erős szeles napot, az első futamban csak kevéssel lemaradva a limitidőről. Jelezte a díj azt is, hogy a hajóosztály számára fontos a női vitorlázók és a fiatalok megjelenése a mezőnyben.

Majthényi Szabolcs és Domokos András pontosan harminc éve, 1994-ben nyerte meg első világbajnoki aranyérmét Repülő hollandi hajóosztályban. Az idei világbajnoki ezüstérem a harmincegyedik világ-, és Európa-bajnoki érem a gyűjteményükben.