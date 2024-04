Nagyon rosszul kezdte a vendég Fino Kaposvár csapata a bajnoki döntő második székesfehérvári mérkőzését, ám annál jobb lett a vége. Villámrajtot vettek a házigazdák, és Szlobodan Prakljacsics, a Fino szerb mestere hiába kért rövid idő alatt kétszer is időt, úgy tűnt (legalábbis akkor még), hogy nem lehet feltartóztatni a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn együttesét. Már 16–3 arányban vezettek a hazaiak, amikor megkezdte a felzárkózást a kaposvári társulat. Most Omar Fabian Pelillón, a fehérváriak argentin edzőjén volt a sor, hogy – szintén kétszer – magához rendelje a játékosait. Sikerült valamelyest faragni az igencsak tetemes hátrányból – közben Zarka Márton és Tóth Gábor is lehetőséget kapott – , de egyszerűen lehetetlen volt utolérni a házigazdákat.

A második játékrészben jött a nagy fordulat. Eleinte még a MÁV Előre SC irányította a játékot, aztán előbb egyenlített a Fino (6–6), majd a vezetést is átvette (9–10). Innentől kezdve már végig a vendég somogyiak diktálták a tempót és uralták a mérkőzést.

Érezni lehetett, hogy amelyik csapat behúzza a harmadik játékrészt, az nyeri az összecsapást is. Ennek megfelelően alakult a játszma sorsa: hol a hazaiaknál, hol pedig a vendégeknél volt az előny. 15–12-re még a fehérváriak vezettek, amikor összekapta magát a Fino Kaposvár. Ekkor egymás után hat pontot szereztek (15–18), majd egyre inkább elléptek. Ezután már csak négy pont jutott a házigazdának... A történtek leginkább Pesti Marcellt viselték meg, akinél elszakadt az a bizonyos cérna. Már az első kaposvári meccsen is főszerepet két magánszámával, amit nem igazán díjaztak a szurkolók. Most 19–24-nél a spori együtt mutatta fel neki a sárga- és a piros lapot, vagyis számára ez a szett befejeződött. Más kérdés, hogy a többiek sem töltöttek sokkal több időt a pályán, lévén Lescay igencsak méretes blokkja lezárta a harmadik felvonást.

Pesti (újabb) magánszáma – mit fog majd kapni hétfőn este a Kaposvár Arénában a szurkolóktól... – a hazaikat keverte meg, de jól alaposan. Nincs rá találóbb kifejezés: a negyedik, utolsó játszmában gálázott a Fino Kaposvár, amely végig nyomás alatt tartotta a MÁV Előrét. Az ütőjátékosok – Baróti Árpád, Hubicska Patrik és a csapatkapitány Bögöly Gábor – bivalyerős támadásaikkal nem tudtak mit kezdeni a túloldalon, a külföldi centerduónk, az orosz Stepan Novoselov és a kubai Lescay Favier Tomas Alejandro szorgalmasan osztogatta a nagyobbnál nagyobb és nem kevésbé látványos takarókat, amiben a karmester, Magyar Bálint is besegített. A liberó posztján szereplő Bozóki Bencétől is parádés megoldásokat láthattunk, mint ahogy a pályára lépett cserék is – Zarka Márton, Tóth Gábor és Iván Bence – részesei az idegenbeli bravúrnak.

A pontosan 110 percig tartó fehérvári ütközet után még sokáig éltették csapatukat a Kaposvárról érkezett lelkes szurkolók. Folytatás hétfőn 17.30 órakor a Kaposvár Arénában; ezt a találkozót is az M4Sport szintén élőben adja.

Nagyon, de nagyon szeretne Kaposvár újra bajnokcsapatot ünnepelni és köszönteni – immár huszadik alkalommal.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Fino Kaposvár 1–3 (17, –21, –19, –13)

Székesfehérvár, VOK-csarnok, 750 néző. Vezette: Jámbor T., Tillmann Gy.

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn: Szabó V. (1), Koci (18), Eke (5), Pesti M. (9), Janke (7), Ambrus B. (9). Csere: Takács M. (liberó), Boa (3), Tomanóczy (–), Fazekas B. (–), Dileo (–). Vezetőedző: Omar Fabian Pelillo.

Fino Kaposvár: Magyar B. (4), Hubicska (12), Novoselov (14), Baróti (15), Bögöly (10), Lescay (7). Csere: Bozóki (liberó), Zarka M. (–), Tóth G. (–), Iván B. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása:

1. játszma: 5–3, 16–3, 16–5, 20–13, 24–16, 25–17 (30 perc).

2. játszma: 5–3, 6–6, 9–10, 14–15, 18–20, 20–23, 21–25 (26 perc).

3. játszma: 4–5, 10–8, 12–12, 15–12, 15–18, 17–20, 19–25 (34 perc).

4. játszma: 1–5, 3–10, 6–15, 10–20, 12–24, 13–25 (20 perc).