A klub a honlapján közölte, hogy Kajdon Blanka nyártól két évig a csapatot erősíti.

A 21 éves irányító a 2022/2023-as idény végeztével távozott Siófokról, amely nem indulhatott az élvonalban, ezért Kajdon a norvég Moldéhoz írt alá, ám ott csak egy idényt marad, s nyártól már a Nantes játékosa lesz.

Kajdon oszlopos tagja volt az utánpótlás-válogatottaknak, az NB I-ben a Vasas és a NEKA után játszott Siófokon, ahol a 2020/2021-es kiírást fiatal kora ellenére 82 góllal, a 2021/2022-est 143 góllal zárta.

Kajdonnak magyar csapattársa is lesz, hiszen a francia klub február elején jelentette be, hogy a mosonmagyaróvári Pásztor Noémi is a Nantes-hoz szerződik.