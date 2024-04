A szombat délelőtti rendezvény, amely elsősorban a családokat célozta meg, színes programokkal várta a sportolni vágyókat, legyen szó akár profikról, akár amatőrökről vagy hobbifutókról. A szervezők, köztük Gutman-Zsakovszky Zsuzsanna, aki a családi sportolás fontosságát hangsúlyozza, örömmel tapasztalták, hogy az eseményre vártnál is sokkal többen látogattak el.

Fotó: Hajdú Marianna

A családi nap során nem csak a futásé volt a főszerep. A helyi kézművesek és kistermelők kínálata mellett kreatív foglalkozásokkal, gyermekprogramokkal is várták a résztvevők a családokat, ötvözve a sportot a hétvégi, aktív családi kikapcsolódással. A legkisebbek számára a “Csibefutam” jelentette a nap csúcspontját, ahol Füred Kapitány, a kedvelt balatoni mesehős is tiszteletét tette, ezzel is emelve az esemény hangulatát.

A nevezők részére több választható távval is készültek a szervezők: a Nyúl futam másfél kilométeres távjára, az 5 kilométeres, a 10,5 kilométeres és a félmaraton távokra lehetett regisztrálni. A különböző hosszúságú útvonalak lehetővé tették, hogy mindenki megtalálja a számára ideális kihívást. Az időméréshez chipes technológiát használtak, így a résztvevők pontos visszajelzést kaptak teljesítményükről.