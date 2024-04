A bajnoki szünet után nem várt gyenge teljesítménnyel rukkolt elő a BFC Siófok, mely négy gólt kapva bukott el Győrben (4–2), véget vetve ellenfelük hárommeccses hazai nyeretlenségi szériájának. Dragan Vukmir labdarúgói közül többen tudásuk alatt teljesítettek és ez nem csak Winterre volt igaz, aki nagyokat hibázott a kapuban. Könnyű három pont volt ez a kisalföldieknek, akik finoman szólva sem sebezhetetlenek, amit Dénes és Németh találati is jól mutatnak. Ez a harmadik olyan bajnokija volt idén a BFC Siófoknak, melyen két gólt ért el, mégsem nyert, mindössze egyetlen pont jött össze a PMFC (2–2), Szombathelyi Haladás (3–2), ETO FC Győr (4–2) ellen. Ez a kisalföldi ráadásul már a negyedik nyeretlen meccsük volt, melyeken kilenc gólt kaptak. Lényegesen jobban kell védekezniük, kevesebb hibával játszaniuk, ha meg akarják őrizni másodosztályú tagságukat.

A cseréknek többet kell hozzátenniük

A balatoni oldalon visszatérő gond, hogy kevés segítség érkezik a cserepadról, egész szezonban eddig három találat. Az ősszel nem volt a bőség zavara Siófokon, ám tavasszal már más a helyzet, a legutóbbi bajnokin is tizenegy mezőnyjátékos ült a padon. Sokan kaptak már lehetőséget, amivel nem tudtak élni, Balogh Bence Benitó visszatérése – Németh kispadra ültetése helyett – viszont kínálhat némi esélyt ebben javulni. Baloghnak kifejezetten jól megy a Gyirmóttal szemben, hisz háromszor is betalált nekik az elmúlt szezonokban.

A kisalföldiek is kisebb hullámvölgyben vannak, hat veretlen bajnokival, tizenkét ponttal kezdték az évet, aztán jött három vereség előbb Kazincbarcikán (1–0), majd otthon a Vasas FC ellen (1–2), legutóbb pedig Ajkán (1–0). Egyetlen találatot jegyeztek ezeken – a korábban a Balaton partján is megfordult, harminchét bajnokin hét gólt jegyző – Medgyes révén.

– Visszatérő problémánk, hogy domináltuk a mérkőzést, jól működött a játék felépítése, viszont a támadó harmadban nem hoztunk jó döntéseket, vagy technikai hiba csúszott közbe és így nem tudtuk sikeresen befejezni az akcióinkat – nyilatkozta Tamási Zsolt, a gyirmótiak szakvezetője. – Be vagyunk oltva gól ellen, úgy tűnik. Hátul viszont olyan hibákat követünk el, amiből az ellenfelünk egy büntetőből meg tudta szerezni a győztes gólt, mindenképpen nagyobb koncentrációra van szükségünk a hátsó alakzatunkban. Leendő ellenfelünket, a Siófokot testközelben nézhettem, nézhettük meg hétfőn az ETO ellen, s láthattuk, hogy szervezetten, masszívan védekeznek, nehéz lesz feltörni őket hazai környezetükben. Ősszel is jó meccset játszottunk velük, de nem lehet más a célunk, mint begyűjteni a három bajnoki pontot.

A legutóbbi fordulóban, Ajkán Soltész eltiltását töltötte, a hat találatnál járó labdarúgó azonban ezúttal már Tamási Zsolt rendelkezésre áll. A balatoni oldalon nincs eltiltott, ám Kitl, Dénes, Varjas, Vékony is veszélyeztetett, ami nem legjobb előjel a folytatásra.