Az ország legjobbjai mellett több nemzet világsztárjait vonultak fel szombaton Kaposváron, a Csik Ferenc Versenyuszodában. A minden igényt kielégítő létesítmény ezúttal a Kaposvári. 1.MCM-Diamant Adorján SE uszonyos- és búvárúszó versenyének, az immáron tizenharmadik alkalommal megrendezett 1.MCM-Diamant Adorján Kupának adott méltó otthont.

Minden korosztály rajthoz állt az Adorján SE versenyén

Fotó: Muzslay Péter

– Rengeteg élményt adott ez a kapcsolat számomra, amely úgy kezdődött, hogy kétezerben egy kollégám keresett meg azzal, hogy támogassuk a fiát, Gréczi Attilát a világbajnoki szereplésében – fogalmazott Horváth Éva, a névadó főszponzor, az 1. Magyar Cukor Manufaktúra tulajdonosa, aki több évtizede támogatja a kaposvári uszonyosúszást. – Mivel tudtam, hogy a város uszonyos- és búvárúszói folyamatosan jó eredményeket érnek el, így támogattuk, majd megmaradt a jó kapcsolat. Cégünk szívesen áll olyan sportegyesületek mögé, melyek eredményt hoznak, jó hírét viszik Kaposvárnak. Az Adorján SE, melyet egy nagyszerű ember és edző, Kovács László vezet pedig ilyen. Ezúttal is több mint kétszáz sportolót hoztak Kaposvárra, aki ország és világszerte viszik majd a verseny jó hírét.

Horváth Éva egy személyes élményt is megosztott: – 2003-ban, Sanghajban rendezték a világbajnokságot, melyre én is elkísértem a sportolókat, nagyon kellemes napokat töltöttünk el ott, ami örök emlék marad számomra.

A cég és az egyesület kapcsolata így több mint két évtizedre nyúlik vissza, s máig töretlen, ami az adorjánosok remek eredményeinek köszönhető, valamint annak is, hogy folyamatosan nívós, nemzetközileg is elismert versenyeket szerveznek, ahogy azt tették ezúttal is.

– Örülünk, hogy idén is ebben a csodálatos uszodában állhatnak rajthoz a sportolók – mondta Kovács Zsófia, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense. –Három ország, több mint húsz egyesületének, közel kétszáz úszója ugrott medencébe a versenyünkön, amely a külföldi csapatok számára egy erőfelmérő, míg a hazaiaknak egy utolsó felmérési lehetőség a hónap végén megrendezésre kerülő országos bajnokság előtt.

Ahogy Kovács Zsófia is fogalmazott, hazánk versenyzői számára ez volt az utolsó alkalom arra, hogy felmérjék magukat az egri országos bajnokság előtt, így igyekezett mindenki a legjobb formába kerülni.

– A világbajnokság előtt már csak két verseny maradt, amin szintidőt lehet úszni, az Adorján Kupa, illetve az országos bajnokság – mondta Lengyeltóti Bence, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE világbajnoka. – Öt szám van, amiben szeretnék jó időeredményeket elérni, remélem, hogy sikerül elérnem azt, hogy az ország legjobb két úszója között legyek, hiszen így tudom kvalifikálni magam egy újabb világbajnokságra.