Tóth-Bodovics Hanna hosszú kihagyás után ismét helyet kapott a somogyiak keretében, de a kezdőcsapatba még nem tért vissza, ahogy a pályára sem.

A döntő legelső pontját Adriani Vilvert szerezte. Hatalmas tűz égett a vendégek szemében, 3–0-val indítottak, ezt a menetelést Papp Orsolya szakította meg. Abszolút nem voltak megilletődve a kaposváriak, határozottan játszottak, s a kialakított két-hárompontos különbséget tartani is tudták. Marta Hurst két ászt szerzett egymás után, így 8–12-nél időt is kért Ioannis Athanasopoulos, ám ez nem törte meg a somogyiak lendületét. Láthatóan meglepte a Vasast, hogy így játszik az ellenfél, valamint az is hátrány volt a címvédő számára, hogy a két kulcsjátékosa, Taylor Bannister és Fatoumatta Sillah nem nyújtott még túl kiemelkedő teljesítményt. 15–21-nél már második idejét kérte ki Athanasopoulos, ami jókor jött, zsinórban három pontot szereztek az angyalföldiek. Hatalmasat küzdött a Vasas a hajrában, ledolgozta a hátrányát, s 23–23-ra egyenlített. Érdekesség, hogy a hazaiak a szett során négy blokkot is bemutattak, míg a vendégek egyet sem. A nagy előny elolvadása után elbizonytalanodott a KNRC, ez pedig azt eredményezte, hogy a fővárosiak megnyerték az első játszmát.

A folytatásban ezúttal a Vasas vett villámrajtot, 3–0-val kezdett, míg a kaposváriak közel sem játszottak akkora tűzzel, mint az előző felvonásban. 6–1-nél időt is kellett kérnie Vincent Lacombenak, de ezután teljesen összeomlottak a somogyiak, a védekezés sem ment, 6–4 után zsinórban hét egységet gyűjtött az ellenfél. Ebben az etapban kicsit visszaszorult Sara Dias teljesítménye, így jött is a helyére Lavinia Maiorano. Nagyon agresszívan játszottak az angyalföldiek, míg a vendégeknek szinte semmi sem jött össze, 18–7-nél tizenegy is volt közte. A két csapat teljesen más arcát mutatta ebben a szettben, mint az előzőben, végül tizenkétpontos előnnyel behúzta a második játszmát is a Vasas.

Magabiztosabban tért vissza a pályára a Kaposvár a továbbiakban, viszont már 7–3-nál időt kellett kérnie Vincent Lacombenak. Ezután többször is utolérték ellenfelüket, egyenlíteni azonban csak 12–12-nél sikerült, Szedmák Réka ászával pedig a vezetést is átvették. Ebben a játszmában rengeteget hibáztak a csapatok, kicsit vissza is esett a meccs színvonala. 15–16-os állás után zsinórban nyolc egységet szereztek a hazaiak, ismét bizonytalanul játszottak a somogyiak, akik igazából már az első etap elvesztése után elvesztették a hitüket. Amit abban a felvonásban produkáltak, annak a közelébe sem értek utána. Végül megnyerte a mérkőzést a Vasas Óbuda, s így a pályaelőnyét is megtartotta.

Vasas Óbuda–Kaposvári NRC 3–0 (24, 13, 18) Vasas Folyondár Sport és Táncközpont, Budapest, 800 néző. Vezette: Bátkai-Katona, Halász. Vasas: Gülübay 8, Török 7, Papp 1, Bannister 13, Sillah 15, Abdulazimova 11. Csere: Juhár (liberó), Jámbor, Gyimes-Capet 6, Fricova. Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos. KNRC: Hurst 5, Vilvert 9, Martin 1, Szedmák 10, Radnai 3, Dias 5. Csere: Rády (liberó), Nicolai, Godó 1, Maiorano 3, Sahin 1. Vezetőedző: Vincent Lacombe.