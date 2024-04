Hiába kezdte jól a mérkőzést a Remy Abell nélkül felálló Kaposvár, mely a szünetben kilenc ponttal is vezetett, a második félidő és kiváltképp a végjáték a hazaiaké volt. A bennmaradásért folytatott küzdelme így nem indult jól a somogyiak számára, ha pedig hozzátesszük, hogy az Atomerőmű SE és a KTE-Duna is nyerni tudott, akkor elmondhatjuk, hogy az alsóházi rájátszás első játéknapjának rosszabb és fájóbb forgatókönyve nem is lehetett volna. Noha a bajnokság utolsó szakaszából még kilenc forduló vissza van, a kiesés réme immáron komoly és valós veszély a Kaposvár számára.

MVM-Ose Lions–Kometa Kaposvári KK 83–79 (25–22, 16–28, 21–15, 21–14)

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok V.: Kapitány G., Makrai M., Török D.

MVM-OSE Lions: Riddley 23/3, Balsay Á. 5/3, Gholston 17/9, Stevenson 7/3, Polutak 19/3 Csere: Thomas 9/3, Ruják A. 3/3, Illés M., Szabadfi M. Vezetőedző: Váradi Kornél.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski B. 1, Eaddy 17/12, Paár M. 14/9, Filipovty M. 9/3, Koprivica 12 Csere: Jean-Marie 10, Jackson 13/3, Halmai D. 3, Fehérvári Cs., Szőke B. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Dalibor Damjanovic: ؘ– Először is gratulálok az OSE-nak a győzelemhez. Azt hiszem, ha ma nyertünk volna, azt is megérdemeltük volna, de a végén nem volt szerencsénk, Markó és Tahj tiszta dobásai kimaradtak, de ezek nem igazán hibák. Az már inkább, hogy az első negyedben hét eladott labda volt, a félidőre már kilenc lett. A célunk pont az volt, hogy ok nélkül ne legyenek eladott labdáink az OSE hazai pályáján, mert nagyon jók gyorsindításban. Végül 18 eladott labdánk volt összesen, ez három meccsre is sok lenne, ha nyerni akar az ember. A mérkőzés néhány pillanatában mondhatjuk, hogy a tervek szerint haladtunk, 38 percig vezettünk a meccsen. Ez nagyon jó, de mégis, amikor előnyben voltunk, sok apró hibát követtünk el. Büszke vagyok a csapatra, jól edzettek a héten, megpróbáltuk a lehető legjobban felkészíteni őket. James sajnos nem volt 11-12 napig, és Remy is nagyon hiányzott. Sajnos sérülések miatt nem tudtuk normál módon edzeni. Viszont nincs most időnk ezen keseregni, fel kell készülnünk a három nap múlva következő találkozóra. Nem fogjuk feladni, ha úgy játszunk, mint ma, akkor nem aggódom.

Ronald Jackson: – Veszteni sohasem jó, de ez egy fájó vereség. Elég jól játszottunk, csak nem eléggé jól ahhoz, hogy nyerjünk. Van még kilenc mérkőzésünk, és találkozunk majd az OSE-val is, amit már várok.

A Kometa Kaposvári KK április 17-én, az Atomerőmű SE vendégeként lép pályára.