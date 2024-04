Tett egy lépést a bennmaradás felé BFC Siófok, a héten kinevezett Jeney Gyula az idő rövidsége ellenére is eszközölt néhány változtatást: szakított a háromvédős rendszerrel, melynek Vékony esett áldozatául, Posztobányi került be a védelem tengelyébe Hegedűs mellé. Szedlár is lehetőséget kapott kezdőként, akinek idén mindössze negyvenhárom perc jutott Dragan Vukmirtól.

" – Beleállunk izomból – nyilatkozta a tréner a találkozó előtt. Így is történt, nem futballoztak jól, ám végig űzték-hajtották ellenfelüket, ami három pontot ért. Ráadásul kapott gól nélkül hozták le ezt a bajnokit, ami hatalmas dolog azok után, hogy Dragan Vukmirral huszonnyolc forduló alatt ez összesen négyszer sikerült, legutóbb február 25-én volt erre példa.