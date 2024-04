Az utolsó két fordulóban mutatott játék már azt igazolja, a Kaposvári VK játékban már megérkezett a felsőházba, hiszen az OSC, valamint a Szolnok ellen is szoros csatában maradt alul, így már csak a pontszerzés hiányzik ahhoz, hogy Surányi László tanítványai valóban azt érezzék, a világ legjobbjai között a helyük. A pontszerzésre most újabb nagy lehetőség kínálkozik, hiszen a 14 ponttal ötödik helyen álló Budapest Honvéd otthonába utaznak Pellei Frankék, akik stabilan tartják a hetedik helyüket.

– Egyre jobban látszik az, hogy megérte ennyit dolgoznunk, hiszen az a munka, amit a nyár óta beletettünk ebbe a bajnokságba kezd kifizetődni, de sajnos még mindig nem az igazi – Szilágyi Ábel, a Kaposvári VK ifjú, saját nevelésű kapusa. – Nem adjuk fel, dolgozunk tovább, fizikálisan remek állapotban vagyunk, már fejben kell jobban ott lennünk a meccseken, főleg a védekezésnél. A következő mérkőzés sem lesz egyszerű, hiszen a Honvéd egy mozgékony, sokat úszó csapat, amely rengeteg akciógólt szerez. Van pár játékosuk, akik rendszeresen megúsznak, rájuk különösen figyelnünk kell.

A kaposváriak győzelme abból a szempontból is fontos lenne, hogy a három pont megszerzése esetén még ebben a szakaszban utolérhetnék a Honvédot, s nagy harcban lehetnének a hatodik helyért, ami a helyosztók, valamint az európia kupaporond sokkal előnyösebb helyezés, mint a jelenlegi hetedik.