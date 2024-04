Már csak két forduló van hátra a bajnokság középszakaszából, s az eddigi eredmények alapján biztossá vált: a Kaposvári VK nem léphet előrébb a hetedik helyről a felsőházban. Surányi László tanítványai ugyanis hiába voltak többször is közel a győzelemhez, eddig még nem sikerült megízlelniük, milyen is pontot szerezni a legjobbak között. Erre most egy újabb, ha az erőviszonyokat figyelembe vesszük, akkor pedig utolsó lehetőségük kínálkozik Szegeden. A zárófordulóban ugyanis a világ legjobb klubcsapatához, a Ferencvároshoz utaznak Pellei Frankék. Előtte viszont még bebiztosíthatják a hetedik helyüket, ehhez pedig az kell, hogy legalább egy pontot szerezzenek a Tisza-partján. A szegediek ugyanis két fordulóval a középszakasz zárása előtt hat ponttal lemaradva állnak a KVK mögött a nyolcadik pozícióban.

– A Honvéd ellen elszenvedett verség miatt a pontok már nem igazán számítanak a felsőházban, így viszonylag teher nélkül utazhatunk Szegedre – mondta Kakstedter Bendegúz, a Kaposvári VK játékosa. – Bízom benne, hogy ez érződik majd a játékunkon: nem leszünk görcsösek és egy könnyedebb mérkőzést tudtunk majd játszani. Tudjuk, hogy Szegeden nehéz nyerni, de arra készülünk, hogy ez sikerüljön.

A Szegedi VE a nyolcadik helyen jutott be a felsőházba, ahová az alapszakaszból nem vitt pontot magával. A Tisza-partiak neve mellett így továbbra sem szerepel pont, ugyanis a Kaposvárhoz hasonlóan az összes felsőházi találkozójukat elveszítették. Szombaton délután így két nyeretlen gárda feszül egymásnak, s a kaposváriak reményei szerint az ő rossz sorozatuk szakad majd meg.