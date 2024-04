Két hete fejeződött be a magyar úszóválogatottak háromhetes melegégövi edzőtábora, Spanyolországban, pontosabban Tenerifén pedig ott volt a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója, Milák Kristóf is. A tenerifei edzőtábor zárónapjának estéjén derítette ki az SzPress Hírszolgálat, hogy régen várt visszatérőként Milák Kristóf is rajthoz áll az április 9-én kezdődő budapesti országos bajnokságon.

A BHSE 24 esztendős sportolója tavaly áprilisban, a Kaposváron megrendezett ob-n versenyzett utoljára, akkor a 200 pillangót ígéretes 1:52:88 perces idővel nyerte meg.

Milák Kristóf hat számban indul az országos bajnokságon, 50, 100 és 200 méteres gyorson, illetve pillangón. Azt egyelőre nem tudni, hogy az ob után indul-e az Európa-bajnokságon vagy csak az olimpiára koncentrál.

Tenerifén Virth Balázs versenyzői közül Telegdy-Kapás Boglárka, Márton Richárd, Telegdy Ádám és Zombori Gábor keményen végig dolgozta a három hetet, Verrasztó Dávid viszont csak másfél hetet töltött a spanyolországi sportközpontban.

Az első gyermeke születése után visszatérő 34 éves klasszis, Hosszú Katinka legutóbb a 2022-es római Európa-bajnokságon indult, most 100 méter pillangón, valamint 200 és 400 méter vegyesen adta le a nevezését. Hosszú korábban elmondta, célja, hogy kijusson a hatodik olimpiájára.

Az országos bajnokság döntőit keddtől péntekig a Duna World közvetíti élőben.

– Az ob-re kemény munkából érkezem, lényegében most szeptember után újra alapozunk, az elmúlt időszakban hosszabb távokat teljesítettem, 4×800 métereket például, csak nemrég kezdtünk el rövidebbeket, intenzívebben úszni – mondta a siófoki Németh Nándor. – A BVSC miatt sok számban indulok az ob-n, hogy minél több pontot gyűjtsek a klubnak, természetesen 200 gyorson is rajthoz állok, és ha úgy alakulnak a dolgok, megpróbálom megúszni a szintidőt, de most nem ezen van a hangsúly. Az olimpián szerencsére a 4×100 méteres gyorsváltóval már az úszóversenyek első napján vízbe ugrom, szóval megismerkedem a körülményekkel a fő számom előtt.