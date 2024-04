Bár a Szerencsejáték Zrt. 126. Úszó Országos Bajnokság eddig Milák Kristófról szólt a Duna Arénában – a harmadik nap a negyedik aranyát nyerte 200 gyorson, 50 pillangón viszont ezúttal sem bírt a számot zsinórban hatodszor megnyerő Szabó Szebasztiánnal – a nap végén mindenki Jackl Vivienről beszélt. A 15 éves tatabányai kiválóság olyan időt repesztett 400 vegyesen, hogy még edzője, Kocsis Márta is csak kereste a szavakat: a 4:34.98 nemhogy olimpiai szint, de a világ idei második legjobb eredménye. A kaposvári Virth Balázs tanítványa, Kapás Boglárka ezüstérmet szerzett ebben a számban, Hosszú Katinka pedig ötödikként csapott célba.

A 200 férfi gyorson a siófoki Németh Nándor is érmet szerzett, mégpedig a dobogó legalsó fokára állhatott fel, csapattársa, a volt kaposvári úszó, Harsányi Mátyás a nyolcadik helyet szerezte meg. A B döntőt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatal tehetsége, Kakuk Koppány nyerte meg, aki évjáratos csúcsot is úszott, valamint az 1:50.41-es idejével az A döntő hatodik helyén csapott volna célba. A 200 méter női mell B döntőjében a KASI versenyzője, Halmai Blanka a harmadik helyen végzett. Az 50 méter női pillangón az egykori kaposvári úszó, Varga Dominika a negyedik helyen zárt az Iron Swim SE színeiben. A 4x100-as férfi gyorsváltóban a BVSC-Zugló lett az aranyérmes Németh Nándorral a soraiban, a délelőtti előfutamon Harsányi Mátyás úszott a siófoki versenyző helyén. A női számban a Debrecen a második helyen zárt Halmai Petrával.

A negyedik, egyben utolsó nap a 200 méter háton a volt kaposvári, de most győri színekben versenyző Kováts Alex a harmadik legjobb idővel kvalifikálta magát a döntőbe. A 800 női gyors előfutamában Kapás Boglárka második legjobb idővel csapott célba. 50 férfi mellen a KASI sportolója, Kardos Dániel este a B döntőben szerepelhet, ahogy a női számban Halmai Blanka is, Halmai Petra pedig a hetedik legjobb idővel jutott be az A döntőbe. 100 férfi pillangón ugyancsak Milák Kristóf produkálta a legjobb időt.