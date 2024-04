A bogláriak elleni már a huszonkettedik tétmeccse volt a csabaiaknak ebben a szezonban, akikkel olyan történt, ami még nem, mindössze nyolc gólt kaptak az első félidőben! Még az alacsonyabb osztályú Orosháza elleni idegenbeli Magyar Kupa meccsen is kaptak kilencet, élvonalbeli ellenfelekkel szemben pedig legalább tízet mindig! A bogláriak nyolcából ráadásul csak öt volt akcióból, három büntetőből esett. Ezzel az első félidei támadójátékkal esélyt sem adtak magunknak, megágyaztak a vereségnek.

Ez egymás után a már a harmadik olyan bajnoki, melynek egyik félidejében csődöt mondanak támadásban Faragóék; Dunaújvárosban hatgólos második, majd otthon a Budaörs ellen kilencgólos első félidőt produkáltak, most pedig jött ez a csabai nyitó játékrész nyolccal. Egyiknek sem lehetett más a vége, mint vereség…

Pocsékul kezdtek a Viharsarokban, az eső gól az övék volt ugyan, ám miután több mint kilenc percig nem találtak be azonnal háromgólos hátrányt szedtek össze (1-4), amiből a tizennegyedikben négy (6-2), a huszonkettedikben öt (10-5), a huszonhatodikban hat (12-6), huszonhetedikben hét (13-6) lett, ami a szünetig meg is maradt! Csapó négy védéssel zárt tizennyolc lövésből, támadásban pedig Győrinek és Farkasnak volt két-két akciógólja, előbbi egy, utóbbi két hetest is kiharcolt.

A szünet után sem javult a helyzet, három és fél perc után időt kellett kérnie Bakó Botondnak, melyet 2-0-ra nyertek a házigazdák, így máris kilenc volt a hátrány, ahonnan már nem volt visszaút! Mentek előre a bogláriak kétségtelen, a hatgólos különbségen viszont csak hét perccel a vége előtt tudtak átlendülni, ami már későn jött. Erre volt esélyük a negyvenkilencedik percben (24-18) is, ám Csapó védése után Győri eladta a labdát, talán ha akkor sikerült volna bejönni ötre okozhattak volna némi zavart a házigazdák sorai között.

Csapónak hat, Zajnak egy védése volt a szünet után, több mint a dupláját hozták az első félidőnek, ugyanez igaz a lőtt gólokra is, ám ez csak arra volt elég, hogy eggyel megnyerjék ezt a félidőt, a vereséget nem kerülhették el.