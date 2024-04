A tavaszi szezonban eddig kitűnően szerepel azon csapatok ellen a Kaposvári Rákóczi FC, melyek előtte állnak a bajnoki tabellán. Az Dunaföldvárt ugyanis magabiztosan, négy-nullára, míg a Nagykanizsát szinte végig tíz emberrel futballozva kettő-egyre verte. Ebből kiindulva a listavezető Iváncsának sem lesz könnyű dolga a somogyi zöld-fehérek elleni összecsapáson.

– Erős csapattal találkozunk, de nem feltett kézzel utazni, győzni szeretnénk – hangsúlyozta Mayer Milán, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Biztos vagyok benne, hogy egy jó mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapat látványos, támadófocit játszik. Igyekszünk mi irányítani a mérkőzésen, hiszen nekünk is megvan a saját célunk.

A listavezető Iváncsa az előző fordulóban botlott, ugyanis kikapott a kiesés ellen harcoló Mohács otthonában, azonban továbbra is vezeti a csoportot.

– A bajnoki címért küzdenek, ezért biztos fájó volt számukra az elmúlt hétvége – tette hozzá a Rákóczi játékosa. – Nem gondolom, hogy hullámvölgybe kerültek volna, csak azért, mert egyezer kikaptak.

A Rákóczi FC viszont egyre jobb formába kerül, folyamatosan fejlődik a csapat játéka, ami az eredményekben is megmutatkozik.

– Jó a csapatösszhang és a mester által kért taktika is közel áll hozzánk. Sokat dolgozunk hétközben, aminek azt gondolom, látszata is van – árulta el a siker titkát Mayer Milán.

Egyre jobb formában

A korábban az élvonalban is futballozó támadó, Mayer Milán a legutóbbi két fordulóban is kezdőként kapott lehetőséget Székely Tibortól, a Rákóczi mesteréről, aki ezeken a találkozókon középpályásként számított a labdarúgóra.

– Nagyon jó volt végre kezdőként pályára lépni, hiszen azért dolgozom minden héten, hogy egyre többet tudjak játszani – tette hozzá a sokáig térdproblémákkal küzdő Mayer Milán. – Az, hogy elől vagy a középpályán kapok szerepet, nem foglalkoztat. Mindkét poszton jól érzem magam. Kezdek egyre jobb állapotba kerülni, de nyilván nem vagyok még maradéktalanul elégedett magammal.