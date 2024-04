A bogláriak tőlük szokatlanul lassú tempójú bajnokin kaptak ki a tartalékos – a házi gólkirályuk, Zdolik, illetve kapusuk, Pallag nélkül felálló – házigazdáktól a második félidei visszafogott teljesítményüknek köszönhetően. Már az elsőben is igen messze voltak a teljesítményük maximumától, ám Deményi negyvennégy százalékon védett, Dely pedig három gólig jutott támadásban, így kettővel vezetni tudtak.

A fordulás után aztán az is elromlott, ami addig működött, Sótonyi László kapusai három védéssel zárták ezt a harminc percet, negyvenegyről tizennyolc százalékra esett vissza a védési hatékonyságuk. A másik oldalon viszont Nagy ötven százalék fölé jutott a fordulást követően, ráadásul Bálint is nagyon elkapta a fonalat – az első félidei góltalansága után – hetet dobott a vendégeknek. Szöllősi is triplázott, ezzel szemben a bogláriaknál nem akadt olyan, aki kettőnél tovább jutott volna.

Az akadémistáktól többen is gyenge napot fogtak ki, különösen a szélsőik, amiért nagy kár, mert okozhattak volna meglepetést. Negyvenegy percig – kisebb hullámvölgyekkel – ezzel a visszafogott teljesítménnyel is uralták a találkozót, hisz akkor hárommal vezettek (11–14). Az utolsó tizenkilenc percben aztán több gólt kaptak, mint a megelőző negyvenegyben. Öt perccel a vége előtt vette át a vezetést a Dabas Koller révén (21–20), majd miután Dely lövését védte Nagy és Bálint kettőre növelte a különbséget (22–20), ahonnan már nem volt visszaút.

Érthetetlen mi történik Delyékkel, amikor a Dabas KC az ellenfelük, a legutóbbi két tétmeccsükön is betliztek támadásban az OBO Arénában, hisz mindkétszer húsz gólig jutottak és kikaptak. Az ősszel, Balatonbogláron is csak huszonkettő jött össze ellenük, csak úgy, mint most, amiért akkor sem járt pont. Mindezeknek köszönhetően még sosem nyert tétmérkőzés a HSA NEKA ellenük, de remélhetőleg semleges pályán, a Magyar Kupa négyes döntőben megtörik végre a jég. Ez a két klub játssza ugyanis nagy valószínűség szerint a bronzmeccset egymással miután az elődöntőben a Telekom Veszprém, illetve az OTP Bank-Pick Szeged lesznek az ellenfeleik.

Tomori Győző: – Két nagyon jól felkészített csapatot láthatott a közönség. Annak örülök, hogy a rutinunk a meccsben maradáshoz segített hozzá. A második félidőben hátul nagyon feljavultunk, Nagy Tibortól pedig jöttek az átlövés védések. Nagyon értékes két pontot sikerült itthon tartanunk.

Sótonyi László: – Gratulálok a Dabasnak, a hazaiak a végjátékban érvényesítették a rutinjukat. Támadásban nem tudtunk megoldani azokat a dolgokat, melyekre készültünk, amikor viszont sikerült, akkor gondjaink akadtak a kapussal szemben. A rutinon az idő változtat, azt meg kell szerezni.