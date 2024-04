Eleinte úgy tűnt, hogy a harmadik, utolsó játékrészt is gyorsan letudja a kaposvári alakulat; a csapat karmestere, Magyar Bálint a támadásokból is kivette a részét. A játszma utolsó harmadában aztán – fogalmazzunk így – lazábbra vették a játékot a hazaiak, s ezt kihasználták a vendég fővárosiak. Csak ebben a játékrészben több mint kétszer annyi pontot gyűjtöttek össze, mint az előző két szettben. A házigazda Fino Kaposvár ekkor Hubicska Patrik remek megoldásaival jutott többször is játszma- és egyben mérkőzéslabdához, míg a 65 pedig tartó csata végére a csapatkapitány Bögöly Gábor tett pontot.

Bár a vendég Bp. MAFC-BME hibázott többett, a kaposváriak is egy híján 20 alkalommal ajándékoztak pontot az ellenfelüknek. Ebből 15 nyitásrontásból született, amin mindenképpen javítani kell a (közel)jövőben. A mérkőzés pontkirálya Baróti Árpád volt 16 találattal, míg a másik oldalon Altunaga Saroza Raic0 Antonio jeleskedett; a MAFC kubai légiósa 13 pontot szorgoskodott össze.

Folytatás csütörtökön 19 órakor Budapesten a Pénzügyőr SE Kőér utcai sportcsarnokában; a párharc az egyik fél három győzelméig tart.

Fino Kaposvár–Bp. MAFC-BME 3–0 (19, 10, 25)

Kaposvár Aréna, 850 néző. Vezette: Sík B., Tillmann Gy.

Fino Kaposvár: Magyar B. (5), Hubicska (11), Novoselov (8), Baróti (16), Bögöly (7), Lescay (9). Csere: Bozóki (liberó), Zarka M. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Bp. MAFC-BME: Tamási (2), Reyes (8), Katona Á. (3), Altunaga (13), Oláh B. (7), Balogh L. (1). Csere: Benkő B. (liberó), Kocsondi (1), Bandi B. (–). Vezetőedző: Pápai Péter.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–2, 5–5, 6–6, 8–7, 10–7, 15–11, 20–14, 24–18, 25–19 (21 perc).

2. játszma: 5–2, 10–5, 15–7, 20–9, 20–10, 25–10 (18 perc).

3. játszma: 5–4, 10–6, 15–11, 20–19, 22–22, 24–23, 25–24, 27–25 (26 perc).

A másik elődöntőben:

Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Debreceni EAC 3–0 (22, 21, 19)