Négy arany-, négy ezüst- és három bronzérmet hoztak a felnőtt magyar versenyzők a kick-box sportág Európa-kupa sorozatának bulgáriai állomásáról. A Plovdiv városában megrendezett versenyen 21 ország több mint 800 sportolója húzott kesztyűt. Az éremtáblázaton Magyarország a harmadik helyet érdemelte ki.

Az Európa-kupán a felnőttek között négy magyar aranyérem született. Ebből a pointfightingosok zsebeltek be hármat is: a férfiaknál Bondár Dániel, a nőknél pedig az egy héttel korábban a szarajevói Európa-kupán is elsőséget szerzett Haider Katrin diadalmaskodott. Rajtuk kívül a csapatversenyek során a dobogó tetejére állhatott fel a nőknél a Halker-Király Team együttese is, amelynek egyik tagja, Busa Andrea egyéniben egy ezüstöt is szerzett.

Szintén aranyéremmel utazhatott haza Bulgáriából Száraz Gergő. A tatamin zajló, félerejű technikákat megengedő szabályrendszerekben már több világbajnoki címmel rendelkező magyar kick-box klasszis mostanában a kiütésre menő ringes szabályrendszerek egyikében, a K1-ben próbálgatja magát. A sokoldalú harcos Plovdivban sikerrel járt, miután a 63,5 kg-os súlycsoportban a legjobbnak bizonyult.

Kick-box Európa-kupa, Plovdiv, a felnőtt magyar érmesek:

Pointfighting:

Férfiak: 57 kg: 1. Bondár Dániel.

Nők: 50 kg: 3. Petró Lili és Török Szonja, 60 kg: 2. Busa Andrea, 70 kg: 2. Haider Katrin, +70 kg: 1. Haider Katrin, Csapat: 1. Halker-Király Team.

Full-contact:

Nők: 52 kg: 3. Kamarás Petra.

K1:

Férfiak: 63,5 kg: 1. Száraz Gergő.

Nők: 52 kg: 2. Bálint-Pálfi Viktória, 60 kg: 2. Kovács Laura Fanni.