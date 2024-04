A BFC Siófok ellen véget ért a Rába-partiak hazai negatív szériája, három rúgott gól nélküli, nyeretlen hazai találkozó – Gyirmót FC Győr (0–0), Nyíregyháza Spartacus FC (0–1), Budapest Honvéd FC (0–1) – után örülhettek újra három pontnak! Ráadásul négyszer is betaláltak, amire a tizenharmadik forduló, tavaly november 28. óta nem volt példa. Mindez jól mutatja a balatoni védekezés minőségét, miként az is, hogy a tavasszal lejátszott, megelőző nyolc bajnoki 720 perce alatt összesen hat gólt elérő kisalföldiek hetvenegy perc alatt négyet berámoltak Winternek. Ennél azért nagyobb ellenállást lehetett volna elvárni a balatoniaktól, hisz az idén hét bajnokin több pontot szereztek (11), mint a győriek nyolcon (10).

Annak ellenére, hogy hat pontra nőtt a hátrányuk a bennmaradásért vívott harcban egyáltalán nem rontottak ajtóstul a házba a siófokiak, ám az óvatosságuk nem lett kifizetődő, hisz egy félidő alatt elbuktak.

A zöld-fehérek Csontos lövésével jutottak vezetéshez, Major asszisztálása mellett, de Winter is benne volt, ez hárítható kísérlet volt (1–0). Két perc múlva megduplázta előnyét a házigazda egy jobb oldali Csontos szögletet követően, melynél Winter alászaladt a labdának és a mögötte felugró Vékony, Major duó között Tóth a hálóba felejt (2–0). A 36. percig semmi veszélyt nem jelentettek, amikor Szépétől elvette a labdát Dénes a félpályánál, bevezette azt a tizenhatoson belülre és a halóba lőtt (2–1). Ruisz beleért, de a kapufáról a gólvonal mögé került a labda. Hat percig élt a balatoni remény, ám jött Diarra és jobbról befelé cselezve a róla lemaradó Posztobányi mellett, közel húsz méterről kilőtte a rövid sarkot. Winter erről is lemaradt, de az is nagy talány, hogy alakította ki magának a lehetőséget Diarra...

A szünetben sem sikerült rendezni a sorokat, minden ott folytatódott, ahol abbamaradt; előbb Skvarka már Wintert is kicselezte, ám túljátszotta az akciót, majd egy jobb oldali beadást ütött Winter Csontos elé, aki nagy helyzetben a siófoki hálóőrt találta el. Nem gyakori, hogy egy kapust félidőben lecserélnek, ám ez most nem lett volna indokolatlan. Ezt követően megjött a negyedik is, amikor Diarra kapott egy mesteri indítást a jobb oldalon, bepasszolta a játékszert középen érkező Kröhnnek, aki azt az üres kapuba rúgta, miután Winter kiindult onnan Diarra irányába (4–1).

Miután elődőlt a három pont sorsa több lehetősége is volt a vendégeknek: Németh szépített is Varga beívelése után, melyet alaposan elnézett Boldor (4–2). Vargának volt még egy beadása, ami a kapufán landolt (85.p.), illetve Némethnek egy ziccere Dénes kiugratása után, ám Ruiszt találta el (89.p.).

Winter pocsék napot fogott ki, amivel nem volt egyedül, ráadásul Diarra gyorsaságával sem tudtak mit kezdeni Vargáék, pedig előbbi a két csapat őszi bajnokiján is főszereplő volt. Németh ezúttal egy félidőt kapott, mire pályára lépett gyakorlatilag már eldőlt a három pont sorsa, így nem tudott segíteni a társaknak. ” – Sokkal jobb csapat vagyunk annál, hogy a kieső zónában kempingezzünk – nyilatkozta a lefújás után a szezonban negyedik gólját jegyző Dénes Csanád Vilmos, aki még mindig bízik a bennmaradásban.