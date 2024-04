A házigazda portugálok (0–3) és a hollandok (2–3) elleni vereség után a magyar válogatott zárásként simán, három játszmában legyőzte a norvégokat az U20-as női röplabdázók barcelosi Európa-bajnoki selejtezőtornáján. A kvalifikációs szakasz második fordulójában így a mieink négy ponttal csoportjuk harmadik helyén végeztek, és nem sikerült kivívniuk a továbbjutást. (A második selejtezőkörben öt négycsapatos csoport küzdött a kijutásért, és az első helyezettek mellett a négy legjobb csoportmásodik jutott ki a nyári Eb-re.)

– Ha az összképet nézem, akkor elsősorban a portugáloktól elszenvedett vereség miatt maradhat bennünk hiányérzet – kezdte értékelését Kőnig Gábor szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Önmagában nem is az zavart, hogy kikaptunk, hanem a mutatott játékkal voltam elégedetlen, sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek annál, amit a házigazdákkal szemben produkáltunk. Ezt aztán másnap a hollandok ellen igazolni is tudtuk, hiszen rendkívül szoros, a végletekig kiélezett csatát vívtunk velük. A lányok játékára ezen a mérkőzésen már nem lehetett panasz, védekezésben különösen jól játszottak, és abszolút felvették a versenyt a papíron magasabban jegyzett hollandokkal. A legvégén a norvégok legyőzésével pedig hoztuk a kötelezőt. Azzal, hogy az utolsó játéknapon a portugálok a hollandokat is felülmúlták, és megnyerték a csoportot, végérvényesen bebizonyították, hogy nagyon komoly játékerőt képviselnek, és azt hiszem, ez a tény a tőlük elszenvedett vereségünket is más kontextusba helyezi. Előzetesen sokan azt gondolták, hogy a hazai csapat ennél jóval gyengébb lesz, de én igyekeztem mindenkit óva inteni attól, hogy lebecsülje a portugál röplabdasportot, mivel láthatjuk, hogy valamennyi labdasportágban – így például a kézilabdában is – milyen dinamikusan fejlődnek.

Az együttest egyébként ritkán látható sérüléshullám sújtotta: a keretben szereplő két átló poszton bevethető játékos, Erőss Mirtill és Tarr Hajnalka még a felkészülés során dőlt ki, majd a későbbiekben Radnai Lili, Nagy Sophia, Vértes Szonja és Fekete Fanni is sérülést szenvedett.

– Mint már mondtam, igazából csak az első napi teljesítmény miatt érheti szó a ház elejét, a másik két meccsen nagyjából kihozták magukból a legtöbbet a lányok, és a sorozatos sérülések sem törték meg a társaságot, szóval összességében, büszke vagyok a csapatra – emelte ki Kőnig Gábor.

A keretben még helyet kapott a KNRC centere, Radnai Luca is, aki az első mérkőzésen öt, a másodikon tizenegy, a harmadikon pedig nyolc pontot gyűjtött.