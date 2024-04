Újabb hatpontos rangadó vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a csak egy ponttal mögötte álló Ferencvárosi TC második csapatát fogadja a Rákóczi Stadionban. A képlet egyszerű, amennyiben újabb sikert arat a Székely Tibor vezette somogyi gárda, úgy tovább roboghat a dobogó felé, de egy esetleges újabb vereséggel helyet cserélnének a felek.

– Remekül indítottuk a tavaszi szezont, ahogy azt terveztük is: három fontos meccset tudtunk megnyerni, jó játékkal, ráadásul mindent, amit a felkészülési időszakban gyakoroltunk kivittünk a pályára – fogalmazott Horváth Balázs, a Kaposvári Rákóczi FC fiatal középpályása. – Hazai pályán egy újabb rangadó vár ránk, hiszen a Ferencváros mögöttünk helyezkedik el. Az eddig ránk jellemző fegyelmezett, agresszív és bátor játékunkkal szeretnénk elkezdeni egy újabb győztes szériát, hogy ezáltal közelebb kerüljünk a céljainkhoz.

Kissé megtorpantak

A Rákóczi bár nagyszerűen kezdte a tavaszi idényt, de az elmúlt két mérkőzésen megtorpant, hiszen kikapott a Paksi FC második csapatától, majd a kiesés ellen küzdő Szekszárdi UFC otthonában is csak döntetlent ért el.

– Sajnos a Paks II. elleni meccsen kisebb sérülés miatt nem tudtam vállalni a játékot – tette hozzá Horváth Balázs. – Az említett két mérkőzésen nem tudtuk azt a játékot játszani, amit mi igazán tudunk és gyakoroltunk, sőt, a helyzeteink is kimaradtak.

A Rákóczi vasárnap délután nemcsak javíthat a mutatóját, hanem az ősszel elszenvedett igencsak bosszantó vereség miatt is visszavághat a Ferencváros tartalékcsapatának.