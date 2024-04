A korábban a Magyar Kupában is aranyérmes somogyiak 28. - sorozatban negyedik - fináléjukat vívták az élvonalban, s 15. alkalommal dupláztak hazai porondon. A kaposváriak a mostani idényben mindössze háromszor kaptak ki magyar csapattól: egyszer a Kecskeméttől idegenben az alapszakaszban, míg a mostani ellenféllel szemben a kupában és a döntő harmadik meccsén is hazai környezetben maradtak alul. A vesztes székesfehérváriak történetük második döntőjét vívták, s akárcsak tavaly, idén is ezüstérmet szereztek.



MÁV Előre Foxconn-Fino Kaposvár 2-3 (-23, -20, 24, 16, -11)



Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot 3-1-re a Kaposvár nyerte.

