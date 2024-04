Filipovity triplája a folytatást is megalapozta, a válogatott játékos első kaposváriként lépte át a tíz pontot, miközben a túloldalon Tolbert tartotta vele a lépést. A 13. perc elején Paár már összességében a hetedik kaposvári triplát süllyesztette el a gyűrűben, így érkezett is az újabb időkérés vendég oldalon (38–22). Ez már jobban sikerült, mint az előző, ugyanis a Körmend rövidesen újra tíz ponton belül volt (41–32), így Dalibor Damjanovic is magához rendelte csapatát. Az időkérés után ismételten Filipovity talált be távolról, majd Jean-Marie is eredményes volt, amivel a KKK fontos pillanatban fogta meg a képzeletbeli gyeplőt. Vendég oldalon Tolbert mellé Morgan zárkózott pontok tekintetében, de a kétszámjegyű különbség így is megmaradt, a Kaposvár látszólag megnyugtató, tizenöt pontos előnnyel vonulhatott az öltözőbe (58–43).

A harmadik negyedet egy 0–6-os rohammal kezdte a Körmend, mely nagyot küzdve több ízben benézett tíz pont alá, de mindig volt egy hazai kéz, ami jókor sült el, így végül tizenegy pontos előnnyel fordulhatott az utolsó tíz percre a Kaposvár (80–69). Ez a különbség azonban nagyon gyorsan olvadni kezdett, ugyanis egy 0–7-es szériával rukkolt elő a Körmend (80–76), mely egyenlítési lehetőségig nem jutott. Öt perccel a vége előtt Eaddy triplája után 86–79 került az eredményjelzőre. Ezt koronázta meg több kihagyott vendég lehetőség, majd két kaposvári kosár, és egy újabb Eaddy hármas amivel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Dalibor Damjanovic együttese így hazai pályán húzott be egy a bennmaradásért folytatott küzdelem szempontjából nagyon fontos összecsapást.

Kometa Kaposvári KK–EgisKörmend 96–86 (30–18, 28–25, 22–26, 16–17)

Kaposvár Aréna: 800 néző, V.: Benczur T., Szilágyi B., Jankovics V.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (10/3), Filipovity (18/12), Eaddy (21/15), Halmai (8/6), Koprivica (10). Csere: Krnjajski (4), Paár M. (4/3), Jean-Marie (21/3), Szőke B. (-). Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Egis Körmend: Morgan (24/9), Tolbert (24), Takács K. (4), Basic (3/3), Konate (-). Csere: Kiss M. (2), Doktor (-), Ferencz (8/3), Djogo (21). Vezetőedző: Kocsis Tamás.



Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–4. 5. p.: 10–8. 8. p.: 21–16. 10. p.: 30–18. 12. p.: 38–22. 15. p.: 41–32. 18. p.: 54–39. 20. p.: 58–43. 23. p.: 62–49. 25. p.: 66–55. 28. p.: 74–66. 30. p.: 80–69. 33. p.: 80–76. 36. p.: 86–79. 39. p.: 91–83.

Mestermérleg



Dalibor Damjanovic: Mindig gondjaink vannak a harmadik negyedben, így volt ez az előző két meccsen is. A harmadik negyedet úgy kezdtük, hogy üresen hagytuk a Körmend legjobb dobóit és faultos kosarat is kaptunk. Sajnos ebben a periódusban nem koncentráltuk kellően. Viszont nagyon örülök, mert csaknem két hónapot vártunk erre a győzelemre. Nagy szükségünk volt rá, remélem ezzel visszatérünk a jó útra. Viszont nincs időnk és okunk sem az ünneplésre. Pihennünk és regenerálódnunk kell a szerdai Kecskemét elleni összecsapásra.



Kocsis Tamás: – Az első félidő katasztrofális volt, főleg a védekezésünkkel akadt probléma. Kettő a kettőben bármit próbáltunk semmi sem működött. A második félidőben változtattunk, és ez működni is látszott, hiszen szépen jöttünk vissza a mérkőzésbe. Amikor viszont lehetőségünk lett volna fordítani, akkor egy tiszta hármast hagytunk ki. Megcsináltuk a helyzetet, de az nem ment be. Ez benne persze van a kosárlabdában. Nagyon sajnálom, hogy ez történt, de összességében úgy gondolom, hogy a Kaposvár megérdemelten nyert.

A Kometa Kaposvári KK április 24-én, szerdán ismételten hazai környezetben lép pályára. Az ellenfél a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapata lesz. A találkozó 18.00 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában.