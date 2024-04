Bogdán Benedek mellett továbbra sem volt bevethető a Kometa Kaposvári KK legponterősebb játékosa, Remy Abell, illetve kisebb sérülés miatt az elmúlt napokban nem edzett a társakkal James Jean-Marie sem. Mindez rotációs problémákat és nehéz hajrát vetített előre már a kezdő sípszót megelőzően.

A találkozó roppant ütemtelenül indult és a megszokott hangulat sem érkezett meg a Kaposvár Aréna falai közé. Jó pár percnek el kellett telnie, hogy a két csapat felvegye az utazó sebességet. Az első tíz perc egyik legszebb mozzanata Szőke Bálint triplája volt, a két együttes azonban fej-fej mellett haladt (18–19).

A második negyed elején gödörbe került a Kecskemét, a Kaposvár pedig ezt Tahj Eaddy vezérletével ki is hazsnálta. Sztojan Ivkovics a 14. percben 29–23-nál kért először időt, de a sorok rendezése nem hozta meg a várt sikert, így pár perccel később, 39:25-nél érkezett az újabb időkérés vendég oldalon. A kaposváriak a második játékrészben triplaesőt zúdítottak ellenfelükre, Eaddy mellett Halmai, Szőke és Filipovity is eredményes volt távolról. Dalibor Damjanovic együttese a szünetig tíz (!) hárompontost helyezett el sikeresen a gyűrűben és ez meg is tette hatását, ugyanis a félidőben 50–34-es hazai előny rajzolódott ki az eredményjelzőre.

A szünet után ezúttal növelni tudta előnyét a Kaposvár, Eaddy újabb hármasát követően már közel kerültek a húszpontos volt a hazai előny (59–40). A harmadik negyedben Jackson zsákolását követően úgy tűnt, hogy eldőlt a találkozó, 72–48-nál roppant mélyen voltak a vendég kecskemétiek, akik azonban nem adták fel és hatalmasat küzdöttek az utolsó tíz percben.

A negyedik negyed elején előbb húszon belülre került az Ivkovics-csapat, öt perccel a találkozó vége előtt pedig nagy szükség volt Jackson sikeres távoli kísérletére, mely időlegesen megtörte a Kecskemét zárkózását (79–65). Ezt követően a hazai kosarak elmaradtak, így egy 0–8-as sorozat kellős közepén a vendégek úgy érezhették, hogy újra mérkőzésben vannak (79–73). A rotációs problémákkal küzdő Kaposvár a hajrára látványosan elfáradt, de a Kecskemét már nem tudott közelebb lépni, így a 9–24-re elvesztett utolsó tíz perc ellenére a dudaszó pillanatában egy nagyon, de nagyon fontos győzelmet ünnepelhetett az elmúlt időszakban látványosan megfogyatkozó hazai publikum kitartó része.

Kometa Kaposvári KK–DTKH Kecskemét 83–76 (18–19, 32–13, 24–18, 9–24)

Kaposvár Aréna: 800 néző, V.: Kapitány G., Fodor A., Lengyel Á.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (18/3), Halmai (9/6), Filipovity (7/3), Eaddy (22/18), Koprivica (8). Csere: Paár (8/3), Szőke (11/9). Vezetőedző: Dalibor Damjanovic. Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

DTKH Kecskemét: Lukovics (9/3), Wittmann (4/3), Karahodzics (10), Sinik (10/6), Ivkovics (5). Csere: Tóth Barna (-), Kucsera (-), Dramicanin (4), Bogues (34/9). Vezetőedző: Sztojan Ivkovics. Edző: Hegedűs Gergely, Dusan Markovics.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–4. 5. p.: 8–9. 8. p.: 15–15. 10. p.: 18–19. 13. p.: 27–23. 16. p.: 34–25. 18. p.: 42–29. 20. p.: 50–34. 24. p.: 56–40. 27. p.: 65–46. 30. p.: 74–52. 33. p.: 79–58. 36. p.: 79–70. 39. p.: 81–73.

Mestermérleg



Dalibor Damjanovic: – Ma rövid leszek. Gratulálok a Kecskemétnek és elismerés ját a csapatomnak a győzelemért, de most lapoznunk kell és már készülünk is a Szeged elleni bajnokira. Hétvégén egy nagyon fontos találkozó vár ránk egy jó egyéni kvalitásokkal rendelkező ellenféllel szemben.



Sztojan Ivkovics: – Húsz évvel ezelőtt kupagyőzelmet és bajnoki címet ünnepeltem az akkori csapattal Kaposváron, most pedig odáig jutottunk, hogy ez a klub és a jelenlegi csapatom is a kiesés ellen küzd. Ez egy jó mérkőzés volt, amiben egyetlen rossz dolog van, a vereség. A második negyedet egyszerűen nem értem, de vannak ilyen mérkőzések. Nem adjuk fel, megyünk tovább és megteszünk mindent a siker érdekében.

A Kometa Kaposvári KK április 27-én, szombaton az SZTE-SZedeák vendégeként lép pályára. A találkozó 18.00 órakor kezdődik.