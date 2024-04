A cápa korosztály számára rendezett felkészülési versenyt a Balatoni Úszó Klub. A veszprémi uszodában 18 egyesület, 154 ifjú úszója összesen 552 alkalommal állt rajtkőre, hogy megmutassa edzőinek, jó úton halad a felkészülésben. A marcali NivoMed Egyesület 23 sportolót nevezett a megméretésre, akik kiemelkedtek a népes mezőnyből, hiszen 23 arany-, 30 ezüst- és 20 bronzérmet szereztek.

– A veszprémi versenyt megelőzte egy A kategóriás diákolimpia, melyen úszóink képviselték a környék iskoláit és szenzációs teljesítményt nyújtottak, ugyanis egy ezüstérem mellett három negyedik helyet szereztek – mondta Gadányi Albert, a NivoMed Egyesület elnöke. – Ez remek előjele volt a veszprémi szereplésnek.

Fotó: NivoMed Egyesület

Az egyesület elnökétől azt is megtudtuk, hogy Veszprém mellett Kaposváron is szívesen vesznek részt rendezvényeken, ugyanis mind a két helyszínen jó körülmények között, ötven méteres medencében tudnak versenyezni, marcaliban ugyanis 25 méteres medencében készülnek fel a megméretésekre.

Remek az edzői garnitúra

– Szerencsésnek mondható az egyesületünk, hiszen három rendkívül jó edzővel dolgozunk – tette hozzá Gadányi Albert. – Már óvodás kortól oktatjuk az úszást, ami egy remek merítési alapot biztosít az utánpótlásunk számára. Az oktatói gárdánk remek, az edzők értenek a gyerekek nyelvén, így már egészen pici kortól érdemi munkát tudnak végezni. A szülőket is próbáljuk bevonni az egyesület életébe, hiszen úgy véljük, fontos a jó kapcsolat, mivel a jelenlegi gazdasági helyzet megnehezíti a helyzetünket, így a szülőkre is sok teher hárul egy-egy verseny alkalmával.

A NivoMed Egyesületnél jelenleg 140 sportoló úszik, a legidősebb is csupán 2007-es születésű.

– Az egyesület az általános iskolai tanulmányok befejezését követően sok sportolót veszít, ugyanis a továbbtanulás terén főként Kaposvár vonzó a gyerekek számára – tette hozzá Gadányi Albert. – Bízunk abban, hogy a marcali középiskolákat is egyre többen választják majd, hiszen így egészen a felnőtt korig tudnánk kísérni az úszóinkat.

Gadányi Albert a jövőbeli terveket illetően elárulta, az országos korosztályos bajnokságokra készülnek, ahol ugyancsak remek eredményeket szeretnének elérni.

A NivoMed Egyesület Gadányi Hédi személyében olyan úszóval is büszkélkedhet, akik elég fiatalon, 13 évesen szintidőt úszott a felnőtt országos bajnokságra, de egy sérülés miatt nem tudott részt venni. Gadányi Hédi emellett meghívót kapott az utánpótlás válogatottba, illetve az egyesület edzője Perlakiné Szlavicsek Gizellát pedig az edzői csapatba válogatták be az eredmények elismeréseként.

Balatoni cápa felkészülési úszóverseny marcali dobogósai

Aranyérmes

Gadányi Hédi (2011): 200 m gyors, 200 m hát, 100 m gyors.

Varga Izabella (2012): 200 m gyors, 200 m pillangó, 800 m gyors.

Szegedi-Simon Zolna (2013): 200 m gyors, 50 m gyors, 100 m pillangó, 100 m gyors.

Vitai Sára (2014): 50 m hát.

Horváth Barnabás (2012): 50 m hát.

Biró Réka (2010): 50 m mell, 50 m gyors, 100 m gyors.

Erős Karolina (2011): 50 m mell, 400 m vegyes, 200 m pillangó, 100 m gyors.

Detrich Viktor (2012): 400 m vegyes.

Farkas Boglárka (2007): 200 m hát.

Horváth Zsófia (2009): 100 m mell.

Ezüstérmes

Dömötör Zselyke (2012): 200 m gyors, 200 m pillangó, 800 m gyors.

Cigoth Regina (2014): 200 m gyors.

Farkas Boglárka (2007): 50 m hát, 50 m gyors.

Biró Réka (2010): 50 m hát, 100 m gyors.

Gadányi Hédi (2011): 50 m hát, 50 m gyors.

Gadányi Márk (2008): 50 m hát, 50 m gyors.

Farkas Barnabás László (2012): 50 m hát.

Horváth Zsófia (2009): 50 m mell, 100 m pillangó, 100 m gyors.

Varga Izabella (2012): 50 m gyors, 400 m vegyes, 100 m gyors.

Klujber Hanna Napsugár (2011): 400 m vegyes, 100 m pillangó, 100 m gyors, 800 m gyors.

Szabó Zsombor (2012): 400 m vegyes.

Horváth Barnabás (2012): 100 m pillangó.

Németh Alíz (2011): 200 m hát, 100 m gyors.

Detrich Viktor (2012): 200 m hát.

Hajdu Alexandra (2012): 100 m mell.

Szegedi-Simon Zolna (2013): 100 m mell.

Bronzérmes

Horváth Zsófia (2009): 200 m gyors.

Németh Alíz (2011): 200 m gyors, 50 m hát, 50 m gyors.

Vitai Sára (2014): 50 m pillangó.

Béres Anna (2015): 50 m pillangó.

Gadányi Márk (2008): 50 m pillangó.

Szabó Lili (2012): 50 m hát.

Klujber Hanna Napsugár (2011): 50 m mell.

Vitai Sára (2014): 50 m mell.

Dömötör Zselyke (2012): 50 m gyors, 400 m vegyes, 100 m gyors.

Horváth Barnabás (2012): 50 m gyors.

Cigoth Regina (2014): 200 m hát, 100 m mell.

Szabó Zsombor (2012): 200 m hát.

Detrich Viktor (2012): 100 m mell, 800 m gyors.

Farkas Boglárka (2007): 100 m gyors.

Hajdu Alexandra (2012): 800 m gyors.