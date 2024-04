Mivel egy hete átállítottuk az órákat a nyári időszámításnak megfelelően, így most egy órával később, 16-kor kezdődnek a mérkőzések a Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.

A 23. forduló párosítása

Szombat – 16 óra:

Toponár–Nagybajom

Abszolút háromesélyes meccsnek tűnik. A Toponárt egyetlen csapat sem veheti félvállról – ráadásul hazai pályán játszanak –, egy hete viszont a Nagybajom leszorította a dobogó második fokáról a Balatonlellét. Egyszóval nem akármilyen derbi várható.

Szombat – 16 óra:

Nagyatád–Somogysárd

A Somogysárd jól erősített a télen, a Nagyatád viszont az egyedüli csapat, amely idén még nem veszített pontot. Hét pont előnnyel állnak az élen, s ők játszanak otthon.

Szombat – 16 óra:

Csurgó–Kadarkút

Idén többször is volt rá példa, hogy a Kadarkút a meccs hajrájában egyenlített, illetve szerezte meg a győztes gólt. A papírforma alapján most is nekik van nagyobb esélyük a három bajnoki pont begyűjtésére.

Szombat – 16 óra:

Balatonlelle–B. Vasas

Nincs igazán jó formában a harmadik helye visszacsúszott Balatonlelle, mégis ők számítanak favoritnak.

Szombat – 16 óra:

Barcs–Segesd

A segesdiek többet már nem igazán hibázhatnak. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez az újonc barcsiak.

Vasárnap – 16 óra:

Tab–Juta

Érdekes összecsapásnak ígérkezik. A tabiak legutóbb Segesden nyertek, s ha otthon a Jutát is le tudnák győzni, akkor már csak egyetlen pont választaná el őket a tabellán.

Vasárnap – 16 óra:

Kaposfüred–Marcali

A Kaposfüred az elmúlt két bajnokiján 14 gól kapott. Valószínűleg most sem az a kérdés, hogy melyik csapat örülhet majd a találkozó végén, hanem hogy hányat kapnak vasárnap délután a Marcalitól.

Vasárnap – 16 óra:

Öreglak–Balatonkeresztúr

Előnyt, de ugyanakkor hátrányt is jelenthet a házigazda öreglakiak számára – a mérkőzést Buzsákon rendezik –, hogy már annak tudatában fogadhatják a balatonkeresztúri együttest, hogy előző nap mit játszott a Segesd Barcson. Amúgy mind a két társaság jó lehet a bajnoki pont(ok)ra.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali) 24 gól; 2. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 20 gól; 3. Vukan Nikolics (Nagyatád) 18 gól; 4. Laczkó Dávid József (Toponár) 16 gól; 5. Decsi Richárd (Toponár) 15 gól; 6–11. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Simon Róbert (Kadarkút), Ivusza Gábor (Toponár), Balogh László (Marcali), Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) és Boros Tamás (Csurgó) 14 gól; 12–14. (holtversenyben) Németh János Attila (Balatonlelle), Kelemen Kevin (Balatonlelle) és Palkovics Tamás (Somogysárd) 13 gól; 15–16. (holtversenyben) Márton András (Nagybajom) és Kollega Krisztián (Juta) 12 gól; 17–19. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Kálazi Tamás Bálint (Balatoni Vasas) és Tompa István (Barcs) 11 gól; 20. Pető Tamás (Toponár) 10 gól.