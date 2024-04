Az utolsó fordulót rendezték a női kézilabdázók Európa-bajnoki selejtezősorozatában, így kialakult az először 24 csapatos mezőny a 2024. november 28. és december 15. között rendezendő osztrák, svájci, magyar közös rendezésű kontinenstornára.

A három rendező mellett a címvédő Norvégia is biztos Eb-induló, ezért ez a kvartett az Eb-selejtezők helyett Eurokupa-mérkőzéseket vívott egymással. Az már az utolsó forduló előtt biztos volt, hogy az említett négyes mellett Dánia, Svédország, Hollandia, Románia, Franciaország, Spanyolország, Montenegró, Horvátország, Észak-Macedónia és Németország is kijutott, így az utolsó játéknapon tíz helyért harcoltak a csapatok.

Végül Ukrajna, Csehország, Szlovénia, Szerbia, Izland és Lengyelország csoportmásodikként, Törökország, Szlovákia, Portugália és Feröer pedig a legjobb négy csoportharmadikként jutott ki a kontinensviadalra.

Az Eb résztvevői: Ausztria (rendező), Magyarország (rendező), Svájc (rendező), Norvégia (címvédő), Dánia, Svédország, Hollandia, Románia, Franciaország, Spanyolország, Montenegró, Horvátország, Észak-Macedónia, Németország, Ukrajna, Csehország, Szlovénia, Szerbia, Izland, Lengyelország, Törökország, Szlovákia, Portugália, Feröer.

Bécsben sorsolták ki az Eb csoportbeosztását. Az A-csoportban a Debrecenben szereplő magyar válogatott a torna első szakaszában sorrendben Törökország, Svédország és Észak-Macedónia ellen lép pályára. A csoport első két helyezettje jut a szintén debreceni középdöntőbe, amelyben a debreceni B-csoport és a C-csoport 2-2 továbbjutója is szerepel. Az elődöntőket és a helyosztókat Bécsben rendezik.

A sorsolásban a rendező országok egy-egy játékosa, vett részt, a magyar csapatot Győri-Lukács Viktória képviselete, az osztrákokat Petra Blazek, Svájcot Lea Schüpbach, a címvédő Norvégiát pedig Silje Solberg.

– A svéd csapat a franciával együtt kiemelkedik az A-B-C-ágról, de a továbbjutásra jó esélyt látok, és a svédekről is jó és friss emlékeink vannak, de ellenük a napi forma dönthet majd – mondta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – A B-csoport nagyon kiegyensúlyozott, bárki továbbjuthat, míg a franciák mellett a C-csoportból a spanyolok, esetleg a lengyelek számítanak esélyesnek a középdöntőbe jutásra. Rosszabb sorsolást is kaphattunk volna, a célunk első körben természetesen a továbbjutás a középdöntőbe. A másik ágra eggyel több, öt olimpiai résztvevő jutott, ott is biztosan nagy harc lesz a legjobb helyekért és az elődöntőért.