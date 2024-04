A vasárnapi kora esti edzésen a Fino Kaposvár játékosait a várható fejleményekről faggattuk.

Bögöly Gábor csapatkapitány (ötszörös bajnok – 2013, 2015, 2016, 2017 és 2023): – Nagy előnyt jelent, hogy nálunk Kaposváron kezdődik a bajnoki döntő. Élnünk kell a lehetőséggel!

Bozóki Bence (ötszörös bajnok – 2013, 2015, 2016, 2017 és 2023): – Úgy érzem, három mérkőzés elég lesz. Végig maximálisan koncentrálnunk kell, ha azt akarjuk, hogy mi legyünk a bajnokok.

Magyar Bálint (hatszoros bajnok – 2013, 2015, 2016 és 2017 (Fino Kaposvár); 2021 és 2022 (Bp. Pénzügyőr SE): – Az biztos, hogy végig észnél kell lenni. Nem szabad egy pillanatra sem kihagyni, sem pedig hibázni.

Baróti Árpád (kétszeres bajnok – 2016 (Berlin Recycling Volleys/Németország); 2023 (Fino Kaposvár): – Ne szépítsünk a dolgon; nincs mese, egyszerűen nyerni kell!

Kalmár Ákos (bajnok volt 2023-ban): – A Magyar Kupában és a bajnoki alapszakaszban is kétszer legyőztük a székesfehérváriakat, pontosabban teljesítettük az ellenük megfogalmazott célunkat. A bajnoki döntőtől is azt várom, hogy folytassuk a megkezdett sorozatunkat.

Hubicska Patrik (bajnok volt 2023-ban): – Hogy minél jobb és látványosabb mérkőzéseket váltsunk a fináléban.

Iván Bence (bajnok volt 2023-ban): – Nem az a fontos, hogy hány mérkőzésen dől el; a lényeg, hogy újra mi legyünk a bajnokok!

Zarka Márton (bajnok volt 2023-ban): – Augusztus második felében az Amerikai Egyesült Államok felé veszem az irányt. Szeretnék a megyeszékhelytől két arannyal elköszönni, vagyis a kupagyőzelem mellé a bajnoki címet is begyűjteni. Nem lesz könnyű feladat, de készen állunk a feladatra.

Tóth Gábor (bajnok volt 2023-ban): – Én három találkozóban gondolkodom. Szerintem ennyi (is) elég lesz az újabb bajnoki címünkhöz.

Laczó Bálint (bajnok volt 2023-ban): – Nyerni akarunk! Szerintem nem lesz sima 3–0; az egyik meccset „átengedjük” a MÁV Előrének.

Eördögh Bálint (bajnok volt 2023-ban): – Számszerű végeredményt ne kérdezzen tőlem. Egyébként meg tök mindegy, hogy hol és mikor, csak mi legyünk az elsők. Ha nem Kaposváron, hanem Székesfehérváron lesz majd a bajnokavatás, akkor sem leszünk egyedül. Biztos, hogy nagyon sokan eljönnek majd Kaposvárról és Somogyból.

Lescay Favier Tomas Alejandro – kubai (bajnok volt 2023-ban): – A legfontosabb, hogy az aranypárharc első felvonását mi nyerjük hazai pályán. Ez kellő lökést ad(hat) a társaságnak.

Stepan Novoselov (orosz): – Nem szeretnék előre jósolni, de mindenképpen jó játékot és remek ütközeteket várok – na meg persze azt, hogy az aranycsata után majd mi ünnepelhessünk.

Szlobodan Prakljacsics vezetőedző: – Igazából egész szezonban a végső felvonásra készültünk. Nagyon bízom abban, hogy összejön, vagyis a Magyar Kupa-győzelem mellett a bajnoki cím is a miénk lesz.

Demeter András György edző: – Mi vagyunk a bajnoki címvédők, s azon vagyunk és dolgozunk, hogy továbbra is azok maradjunk.