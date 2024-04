A Kaposvári VK a tabellán egy hellyel, de nyolc ponttal előtt álló Honvéd otthonában szerette volna megszerezni az első sikerét a felsőházban, amivel még esélye kínálkozott volna a hatodik hely megszerzésére. Ennek megfelelően már az első emberelőnyből megszerezte a vezetést Surányi László irányította somogyi együttes, azonban gyorsan fordított a házigazda, amely ezt követően egyre magabiztosabbá tette előnyét. A második negyed közepén – mikor már néggyel mentek házigazdák – Juhász-Szelei Norbert kettős emberelőnyből, az ifjú Somogyvári Ádám és Dőry Farkas talált be, így már az egyenlítésért támadhatott a KVK, azonban a hiába jöttek vissza a meccsbe Pellei Frankék, a következő fővárosi támadást, kettős emberelőnyből, értékesítette Vadovics Viktor.

A fordulás után Kiss Bálint, Gregor Benedek és Elker Bendegúz is betalált a kaposvári kapuba, s ezzel már ötre nőtt a hazaiak előnye, így eldőlt a találkozó. Még úgy is, hogy a negyedik etap elején, pontosabban négy másodperc elteltével, Ekler Zsombor végleg cserés kiállítása után kissé megfogyatkoztak a budapestiek variációs lehetőségei.

A kaposváriak így újabb lehetőséget szalasztottak el a pontszerzésre, s ezzel biztossá vált, hogy a hetedik helyen zárják a felsőházat és várják a bajnokság következő szakaszát.

Endo Plus Service-Honvéd–Kaposvári VK 14–9 (5–2, 2–3, 4–1, 3–3) Budapest, Kőér utcai uszoda, 120 néző. Vezette: Donauer M., Kovács S.

Endo Plus Service-Honvéd: Farkas D. – Vadovics (2), Fejős (1), Kiss B. (1), Hessles B., Ekler B. (3), Hessels S. Csere: Kevi (2), Ekler Zs. Sugár (1), Gregor (2), Szépfalvi (1), Baksa J. (1). Vezetőedző: Szivós Márton.

Kaposvári VK: Szilágyi Á. – Dőry (2), ifj. Berta J., Pellei F., Fülöp B. (2), Baj, Vindisch. Csere: Kósik (kapus), Aranyi A., Kakstedter (1), Palatinus, Juhász-Szelei (2), Somogyvári (1), Vadas (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 7/5, illetve 7/2.

Gól, kettős emberelőnyből: 1/1, illetve 1/1.

Gól, ötméteresből: 2/2, illetve –.

Kiállítva, végleg cserélve: Ekler Zs. (25. p.), Hessels B. (31. p.).