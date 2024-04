Álomrajtot vett a Fino Kaposvár a fővárosban, így már a nyitó játszma elején magához rendelte játékosait a házigazda MAFC-BME mestere, Pápai Péter. A két csapat között azonban tovább nőtt a különbség, legalábbis eleinte. A szett hajrájában felzárkózott a MAFC, s egy pontos kaposvári vezetésnél (23–24) kénytelen volt időkéréssel megszakítani a játékot a somogyiak szerb mestere, Szlobodan Prakljacsics. Ebben a felvonásban egyébként a Reyes, Altunaga brazil, kubai vegyes páros 13 pontot termelt, míg a magyarok hatot tettek hozzá. A Finónál Baróti Árpád és az orosz center, Stepan Novoselov gondoskodott a pontokról.

A folytatásban gyorsan négy pontos előnyt szerzett a Fino társulata, amit a szett végéig még tovább növelt. A másik center, a kubai légiós Lescay Favier Tomas Alejandro is belelendült, s a két szélső ütő, Hubicska Patrik és a csapatkapitány Bögöly Gábor is elkezdte szorgosan termelni a pontokat, miközben a karmester Magyar Bálint is rettegésben tartotta a túloldalon állókat.

A harmadik felvonásban sokáig a MAFC-BMSE irányította és uralta a játékot a brazil Reyes remek megoldásaival. A Fino Kaposvár 17–17-nél fogta be fővárosi ellenfelét, majd azon nyomban át is vette a vezetést. Innentől kezdve fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám a végjáték a vendég somogyiaké volt. A 64 percig tartó mérkőzést Hubicska Patrik fejezte be egy gyilkos erejű bombával.

Az egyik fél három győzelméig tartó elődöntőben immár 2–0 arányban vezet a Fino Kaposvár, vagyis vasárnap kora délután – a harmadik találkozó 14.05 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában – le is zárhatja a Bp. MAFC-BME elleni párharcot.

Bp. MAFC-BME–Fino Kaposvár 0–3 (–23, –18, –23)

Budapest, Pénzügyőr SE Kőér utcai sportcsarnoka, 150 néző. Vezette: Halász T., Varjasi M.

Bp. MAFC-BME: Tamási (4), Reyes (16), Katona Á. (5), Altunaga (15), Oláh B. (4), Balogh L. (3). Csere: Benkő B. (liberó), Bandi B. (–). Vezetőedző: Pápai Péter. Edző: Szabó Balázs.

Fino Kaposvár: Magyar B. (4), Hubicska (10), Novoselov (10), Baróti (12), Bögöly (10), Lescay (9). Csere: Bozóki (liberó). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–2, 3–5, 3–9, 4–10, 8–15, 16–20, 21–22, 22–23, 23–25 (21 perc).

2. játszma: 0–4, 1–5, 6–10, 10–15, 13–21, 16–21, 17–24, 18–25 (19 perc).

3. játszma: 5–3, 10–6, 12–11, 15–12, 17–17, 18–20, 20–20, 22–23, 23–25 (24 perc).