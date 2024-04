Két fronton is harcol a másodosztályért siófoki klub, egyiken sem áll jól: egyrészt öt fordulóval a vége előtt kieső helyen állnak, négy pontra a bennmaradást jelentő 14. helytől, másrészt nem kapták meg a másodosztályú licencet. Mindkettőben lehet még javítani, a pályán már vasárnap Budafokon, a másik esetben pedig a klublicenc-alapeljárásban meghatározottaknak megfelelően május harmadikáig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat és bizonyíthatják a Klublicenc Szabályzatnak való megfelelésüket. Nem a legjobb hír ez utóbbi azok után, hogy végre élet költözött a csapatba, remélhetőleg nem a "semmiért" küzd, hajt Jeney Gyula és a játékosai.



A BVSC-Zugló ellen látottak alapján kellemetlen stílusú, sokat futó, harcos ellenfélre számíthatnak Budafokon. Ráadásul az előbbiek elleni győzelemnek köszönhetően némi önbizalomhoz is jutottak Varjasék, akik játékát remélhetőleg sikerült tovább csiszolnia Jeney Gyulának. A tréner szerint sokan mondják, hogy nem kell futballozni, győzni kell, ám ebben nem hisz, azt szeretné, ha futballoznának, úgy nyernének meccseket. Akár már most, a legutóbb Soroksáron elbukó (3–1) piros-feketék otthonában, akik saját közönségük előtt nagyon erősek, most épp egy hármas győzelmi szériában – Nyíregyháza Spartacus FC (3–2), Budapest Honvéd (1–0), ETO FC Győr (2–1) – vannak a Promontor utcában, ahol 14 meccsen 29 pontot gyűjtöttek. Hogy az alsóházhoz tartoznak, azt az idegenbeli szereplésnek köszönhetik, tizenöt meccsen "csak" kilenc pont jött össze nekik, az ősszel Siófokon is simán kikaptak (3–1) Szedlár és Dénes góljaival, utóbbi duplázni tudott.



Nem indult jól az idei év a Budafoknak, aztán kiegyenesedtek: négy forduló után egyetlen pontjuk volt, a folytatásban Erős Gábort váltó Dajka Lászlóval nyolc meccsen tíznél járnak, ezek mindegyikét az utolsó hat fordulóban szerezték, melyben kilenc gólt értek el, amiből Oláh négyet vállalt. Az utóbbi mellet Kovács és Zsóri is elkapta a fonalat, ketten ötször voltak eredményesek Dajka László érkezése óta. Mindannyian korábbi élvonalbeli játékosok. Két ex-siófoki is a hazai keret tagja, Elek 207, Lorentz pedig 97 alkalommal húzat fel magára a BFC Siófok mezét bajnoki mérkőzésen, melyeken előbbi 48, utóbbi pedig egy gólt szerzett.