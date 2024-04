A 200 méteres pillangóúszás döntőivel indult a második nap délutánja a Duna Arénában, a 126. Szerencsejáték Zrt. országos úszó bajnokságon. Nagy érdeklődés övezte ezt a számot, hiszen a visszértő olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf a délelőtti előfutamok során biztató időt úszót, viszont a döntőben nem robbantott a kaposvári Virth Balázs tanítványai, de így is újabb aranyérem került a nyakába. A második helyen csapattára, a szintén Virth Balázzsal készülő Márton Richárd végzett. A hölgyeknél magabiztosan húzta be ezt a számot Kapás Boglárka, aki az aranyérem mellett annak is örülhetett, hogy megúszta az olimpiai A szintet, talán utolsó sokkal fontosabb volt számára. A remek eredményt előbb a sportoló, majd edzője, Virth Balázs könnyezte meg, elvégre a kaposvári tréner tudja igazán, hogy pályafutása utolsó idényében milyen megpróbáltatásokon megy keresztül egyik kedvenc tanítványa.

Milák Kristóf és Márton Richárd a 200 pillangó céljában

Fotó: Mirkó István

A nap meglepetését újra Milák Kristóf szolgáltatta, aki 2021 után visszahódította az elsőséget 50 méter gyorson, ráadásul olimpiai A szintet úszva. A második helyen a siófoki Németh Nándor csapott célba, míg a szám favoritja, Szabó Szebasztián ezúttal negyedik helyre ért be. 100 méter háton a kaposvári, de már győri színekben versenyző Kováts Alex a B döntő negyedik helyén ért célba.

Kaposvári szempontból a nők 400 méteres gyorsúszó fináléja volt az egyik legérdekesebb, ahol a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzője, Király Flóra ugrott medencébe. A döntő legfiatalabbjaként nagyot küzdve végül a nyolcadik helyen ért célba, a hatodik legjobb magyar idővel, ugyanis egy olasz és egy osztrák sportoló is a mezőny tagja volt.