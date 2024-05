A nők Hollandiával, Spanyolországgal, Franciaországgal, Brazíliával és Angolával mérkőznek meg, míg a férfiak Dániával, Norvégiával, Franciaországgal, Egyiptommal és Argentínával csapnak össze.

Az olimpia csoportmérkőzéseit Párizsban, a negyeddöntőket, az elődöntőket és a helyosztókat Lille-ben játsszák.

– Szerintem jó csoportba kerültünk, az európaiak mellett dél-amerikai és afrikai ellenfelünk is lesz, lehetett volna nehezebb is a beosztásunk – vélekedett Golovin Vlagyimir, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya. – A rajt nem lesz egyszerű, hiszen Párizsban, a házigazda, olimpiai és világbajnoki címvédő franciák ellen lépünk pályára. Június 23-án kezdjük meg a felkészülést, tervezünk egy hazai felkészülési tornát is, és szeretnénk közvetlenül a rajt előtt, már Párizsban még egy találkozót játszani.

– Nehezen kaphattunk volna nehezebb csoportot, mint ami kialakult számunkra – mondta Chema Rodriguez, a férfiválogatott szövetségi kapitánya. – Viccesen azt mondhatnám, hogy így a negyeddöntő könnyebb lehet, mint a csoportkör, de addig el is kell jutni, bár nyilván ez a célunk. Az első két találkozó, Egyiptom és Argentína ellen rögtön kulcsfontosságú lesz, amelyekre nagyon alaposan föl kell készülnünk, majd következhetnek a skandinávok, végül a címvédő és házigazda franciák az utolsó csoportmeccsen. Az olimpiai felkészülést június végén kezdjük, több meghívásunk van, később alakul ki a pontos programunk az Egyiptom elleni olimpiai nyitányt megelőző találkozók kapcsán.

– Az olimpián nehéz könnyű csoportba kerülni, így nem ért meglepetés a sorsoláson, de összességében a női válogatottnak nagyobb szerencséje volt, és a csapat jó játékkal úgy gondolom, tovább tud jutni a negyeddöntőbe – emelte ki Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke. – A fiúk útja nehezebbnek tűnik, az utóbbi időben szinte minden nagy versenyen nehéz csoportba kerültek, most sem történt másként. Az első két meccs nagyon fontos lesz számukra, ha azok jól sikerülnek, akkor közel kerülhetnek a továbbjutáshoz. A legfontosabb feladatunk, hogy minél jobban megszervezzük most a felkészülést mindkét együttesnek, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen sűrű lesz az idei kézilabdás nyár.

Az olimpiára 14+3 játékos nevezhető, 14 játékos az olimpiai faluban, további három pedig az olimpiai falun kívül fog élni a torna ideje alatt, a közös edzéslehetőség adott lesz. A 14 játékost bármikor lehet cserélni a további három játékossal, a 14 fős keretből kikerült játékosokat azonban többször már nem lehet újra benevezni a torna mérkőzéseire.