A darányi Domokos Edmond az U20-as korosztály országos bajnokságán sem hagyott kétséget afelől, hogy ő súlycsoportjának honi legjobbja. Legnagyobb riválisát, a honvédos Fige Leventét a kötöttfogásúak 60 kilogrammos döntőjében két vállra fektette. Így biztossá vált, hogy Edmond képviseli hazánkat a juniorok számára kiírt világversenyeken, elsőként a július elsején kezdődő újvidéki kontinensviadalon.

– A magyar bajnokság előtt kétszer csaptam össze idén Leventével, legfőbb vetélytársammal és nagy küzdelemben nyertem – értékelt a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület és a KIMBA versenyzője, Domokos Edmond. – Az FTC tornacsarnokában rendezett ob-n a selejtezőkön elért három sikert követően jutottam be a fináléba. Nehéz meccsre számítottam most is, de hibáimból tanulva sikerült megvalósítani, amit elterveztünk. S végül tus-győzelem után állhattam fel a dobogó tetejére.

A hazai megmérettetés előtt a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia darányi növendéke Porecsben, az Adria Trophy versenyen lépett szőnyegre, ahol tizenkét nemzet képviseltette magát, tizenegyen indultak 60 kilóban és Edmond ötödik lett. Horvátországban tusgyőzelemmel nyitott egy világbajnoki ötödik grúzzal szemben, az ob-n pedig azzal fejezte be szereplését. Jó formáját szeretné átmenteni a nyári Európa-bajnokságra is, hiszen nem titkolt célja az érem megszerzése. Ebben segítségére lesznek edzői, ifjabb Módos Csaba, Módos Csaba, Czifferszki Ákos, Fodor Zoltán és Szabó Patrik.