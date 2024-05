Június 10. és 23. között Belgrádban Európa-bajnokságot rendeznek, és a medencés úszók a kontinensviadal utolsó napjáig teljesíthetik az olimpiai A-szinteket, vagyis igencsak fontos verseny vár – elsősorban rájuk.

A Magyar Úszószövetség elnökségi ülésén kiderült, hogy a medencés viadalon 16 férfi és 18 hölgy képviseli a magyar színeket, míg az Eb első hetében rendezendő nyílt vízi számokban négy-négy sportoló állhat rajthoz.

Sós Csaba szövetségi kapitány az egyes távokon az előző, vagyis a 2022-es római Eb-n úszott nyolcadik versenyző időeredményét szabta meg kritériumként, azaz csak olyan indulhat júniusban, akinek elvi esélye van a döntős szereplésre.

Érdekesség, hogy a medencés csapatba nem fért be Hosszú Katinka, aki jelenleg egyetlen számban sincs az első négyben a magyar ranglistán – az Eb-n egy távon négy úszó indulhat egy országból, ám az előfutamokból csak ketten juthatnak tovább. Mindez azt is jelenti, hogy a háromszoros olimpiai bajnoknak, ha ott akar lenni egyéni számban is Párizsban, az addigi kvalifikációs viadalokon kell(ene) megúsznia valamelyik számban az olimpiai A-szintet.

Akkor még hiányzott a csapatból Kós Hubert is az olimpiára való készülés végett, de azóta edzője, Bob Bowman meggondolta magát, hogy mégis induljon egy versenyen Párizs előtt. Fő számát, a 200 hátat az ötkarikás játékokra tartogatja, ellenben 50 és 100 pillangón, valamint 50 és 100 háton rajthoz fog állni, továbbá 200 vegyesen is, amelyen Eb-címvédő.

Sós kapitány elmondta, valamennyi váltóban lesz magyar csapat, ám ezek végleges összeállítása a helyszínen dől el, illetve az is, hogy mindenki élni kíván-e az összes rajtlehetőséggel: a csapatnévsorban nem szerepel, mert egyelőre még kérdéses, hogy Milák Kristóf a három pillangó és az 50 gyors mellé bevállalja-e még a száz és kétszáz gyorsot, hogy rajtkőre lép-e Márton Richárd 200 gyorson és Zombori Gábor 200 mellen. A siófoki Németh Nándor is indulni fog az Eb-n, ami biztos, 50, 100 és 200 méter gyorson.

A nyílt vízi csapat maximális létszámban érkezik a szerb fővárosba – négy-négy férfi és női indulóval –, ahol ismét műsoron van a 25 kilométer, azaz hét versenyben lehet rajthoz állni. Az egykori kaposvári úszó, Balogh Vivien nyílt vízen bizonyíthat.